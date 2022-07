ANSA: Mai mulți români, printre persoanele dispărute în urma avalanșei din Italia. Cel puțin șase oameni au murit

Operaţiunile de căutare a eventualilor supravieţuitori ar urma să se reia luni după prăbuşirea gheţarului Marmolada în Munţii Dolomiţi, cel mai mare din Alpii italieni, care a provocat moartea a şase persoane şi a rănit opt. Printre cei dispăruţi sunt şi români, relatează ANSA.

Au fost identificate patru dintre cele şase victime: trei italieni şi un ceh. Mai trebuie identificaţi un bărbat şi o femeie. Printre cei dispăruţi se află italieni, germani, cehi şi români.

Incredible footage from an helicopter of the mountain rescue of the basal detachment in Marmolada.

Water lubrication at the base (or interstrata) and increased pressure in water-filled crevasses are probably the main causes for this catastrophic event pic.twitter.com/2OXRExkdjy