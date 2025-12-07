Surprins pentru prima dată în 400 de ani, în Norfolk. „Acest animal a apărut pur şi simplu” | VIDEO

Stiri Diverse
07-12-2025 | 18:38
castor
Facebook // Visit Norfolk

Un castor sălbatic a fost văzut în Norfolk pentru prima dată de când castorii au fost vânaţi până la dispariţie în Anglia, la începutul secolului al XVI-lea, potrivit The Guardian, preluat de News.ro.

autor
Sabrina Saghin

Acesta a fost filmat în timp ce trăgea buşteni şi îşi construia o vizuină într-un „habitat perfect pentru castori” pe râul Wensum, în Pensthorpe, o rezervaţie naturală lângă Fakenham, în Norfolk.

Este pentru prima dată când un castor în libertate este înregistrat în comitat de când specia a început să se restabilească în zona rurală engleză în 2015, când o serie de pui sălbatici s-au născut în Devon.

„Acest animal a apărut pur şi simplu în rezervaţia noastră. Nimeni nu ştie de unde a venit, dar a găsit ceea ce consider eu un habitat perfect pentru castori”, a spus managerul rezervaţiei, Richard Spowage. El estimează că castorul trăieşte într-o zonă izolată şi aproape impenetrabilă a rezervaţiei de aproximativ o lună.

Citește și
fermieri
Povestea Andreei și a lui Mihai, tinerii care au readus viața și tradiția într-o fermă cu 1.300 de animale, în Cârțișoara

„Este o secţiune a râului pe care am lăsat-o să rămână sălbatică. Există o mulţime de copaci şi credem că ar putea călători în mlaştinile adiacente, în căutare de hrană”., a adăugat el.

Castorul își construiește cămara și adună hrană

Castorul - un vegetarian nocturn - adună sălcii noaptea şi construieşte o cămară din scoarţă de copac pe care o depozitează lângă casa sa.

„A apărut şi face ceea ce face un castor, adică taie copaci şi adună hrană pentru iarnă. Astfel, când va fi prea frig sau dacă vor fi inundaţii, va putea să rămână în micuţa sa cabană şi să se încălzească”, a spus Spowage.

A bănuit pentru prima dată că un castor trăia în rezervaţie după ce un voluntar a observat un ciot de copac cu o formă ciudată, care era „tăiat aproape ca un băţ ascuţit”.

La început, s-a întrebat dacă „un băieţel cu un topor a ajuns cumva în pădure”. Dar după ce a observat „aşchii clasice de castor” la baza unui alt copac, a instalat camere cu senzori de mişcare, care au surprins un castor singuratic mergând prin pădure noaptea.

„Este foarte greu de găsit. A fost un moment cu totul special să-l vedem acolo, trăindu-şi viaţa, după ce nu mai fusese văzut în Norfolk de sute de ani”., a spus Spowage.

Natural England, care consiliază guvernul în materie de mediu natural, a anunţat în martie că va începe să elibereze licenţe pentru proiecte care vizează reintroducerea castorilor în sălbăticie. Până în august, guvernul a primit 39 de manifestări de interes, dintre care 20 provin de la federaţia Wildlife Trusts.

Sursa: News.ro

Etichete: animal, castor,

Dată publicare: 07-12-2025 18:38

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, cel mai greu anunț al carierei | FOTO
Sorana Cîrstea, cel mai greu anunț al carierei | FOTO
Citește și...
Studiu japonez revoluționar. Alzheimer, combătut cu un aminoacid folosit zeci de ani
Stiri Sanatate
Studiu japonez revoluționar. Alzheimer, combătut cu un aminoacid folosit zeci de ani

Un aminoacid utilizat clinic timp de decenii în diverse afecțiuni cardiovasculare a redus plăcile amiloide în studiile pe animale bolnave de Alzheimer, anunță oamenii de știință.

Povestea Andreei și a lui Mihai, tinerii care au readus viața și tradiția într-o fermă cu 1.300 de animale, în Cârțișoara
1 decembrie
Povestea Andreei și a lui Mihai, tinerii care au readus viața și tradiția într-o fermă cu 1.300 de animale, în Cârțișoara

El este inginer zootehnist, ea avocat. Au copilărit la țară și astăzi sunt fermieri de soi, la Cârțișoara, la poalele munților Făgăraș.  

Cum a murit femeia din comuna vasluiană, sfâșiată de câini. Primarul susține că nu a primit sesizări, deci nu există câini
Stiri Socante
Cum a murit femeia din comuna vasluiană, sfâșiată de câini. Primarul susține că nu a primit sesizări, deci nu există câini

Descoperire înfiorătoare într-o comună din județul Vaslui. Trupul unei femei de 83 de ani a fost găsit sfârtecat de animale, într-o zonă cu vegetație, puțin frecventată de localnici. 

Recomandări
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, peste 29%
Alegeri locale 2025
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, peste 29%

Pe 7 decembrie 2025 bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul are loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

Vești rele pentru români în 2026. ”Salariul minim va fi înghețat anul viitor în proporție de 100%”, spun surse guvernamentale
Stiri Politice
Vești rele pentru români în 2026. ”Salariul minim va fi înghețat anul viitor în proporție de 100%”, spun surse guvernamentale

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan pregătește două ordonanțe de urgență prin care să înghețe salariile pe anul 2026.

Bucureștenii care au ieșit la vot pentru primarul general nu au pretenții speciale de la viitorul edil: „Să fie cinstit”
Alegeri locale 2025
Bucureștenii care au ieșit la vot pentru primarul general nu au pretenții speciale de la viitorul edil: „Să fie cinstit”

În București, unii locuitori au mers la urne de cum s-au deschis secțiile, ca să evite aglomerația. Au mari așteptări de la viitorul primar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E30

22:50

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 07 Decembrie 2025

02:16:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28