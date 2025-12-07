Surprins pentru prima dată în 400 de ani, în Norfolk. „Acest animal a apărut pur şi simplu” | VIDEO

Un castor sălbatic a fost văzut în Norfolk pentru prima dată de când castorii au fost vânaţi până la dispariţie în Anglia, la începutul secolului al XVI-lea, potrivit The Guardian, preluat de News.ro.

Acesta a fost filmat în timp ce trăgea buşteni şi îşi construia o vizuină într-un „habitat perfect pentru castori” pe râul Wensum, în Pensthorpe, o rezervaţie naturală lângă Fakenham, în Norfolk.

Este pentru prima dată când un castor în libertate este înregistrat în comitat de când specia a început să se restabilească în zona rurală engleză în 2015, când o serie de pui sălbatici s-au născut în Devon.

„Acest animal a apărut pur şi simplu în rezervaţia noastră. Nimeni nu ştie de unde a venit, dar a găsit ceea ce consider eu un habitat perfect pentru castori”, a spus managerul rezervaţiei, Richard Spowage. El estimează că castorul trăieşte într-o zonă izolată şi aproape impenetrabilă a rezervaţiei de aproximativ o lună.

„Este o secţiune a râului pe care am lăsat-o să rămână sălbatică. Există o mulţime de copaci şi credem că ar putea călători în mlaştinile adiacente, în căutare de hrană”., a adăugat el.

Castorul își construiește cămara și adună hrană

Castorul - un vegetarian nocturn - adună sălcii noaptea şi construieşte o cămară din scoarţă de copac pe care o depozitează lângă casa sa.

„A apărut şi face ceea ce face un castor, adică taie copaci şi adună hrană pentru iarnă. Astfel, când va fi prea frig sau dacă vor fi inundaţii, va putea să rămână în micuţa sa cabană şi să se încălzească”, a spus Spowage.

A bănuit pentru prima dată că un castor trăia în rezervaţie după ce un voluntar a observat un ciot de copac cu o formă ciudată, care era „tăiat aproape ca un băţ ascuţit”.

La început, s-a întrebat dacă „un băieţel cu un topor a ajuns cumva în pădure”. Dar după ce a observat „aşchii clasice de castor” la baza unui alt copac, a instalat camere cu senzori de mişcare, care au surprins un castor singuratic mergând prin pădure noaptea.

„Este foarte greu de găsit. A fost un moment cu totul special să-l vedem acolo, trăindu-şi viaţa, după ce nu mai fusese văzut în Norfolk de sute de ani”., a spus Spowage.

Natural England, care consiliază guvernul în materie de mediu natural, a anunţat în martie că va începe să elibereze licenţe pentru proiecte care vizează reintroducerea castorilor în sălbăticie. Până în august, guvernul a primit 39 de manifestări de interes, dintre care 20 provin de la federaţia Wildlife Trusts.

