Un virus mutant a fost detectat într-un stat european. „Este exact de ceea ce se temeau experții”

O nouă tulpină hibridă de mpox a fost detectată în Anglia, au declarat oficialii din domeniul sănătății. Noua tulpină a fost descoperită la o persoană care a călătorit recent în Asia, a declarat luni Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie.

Secvențierea genomică a arătat că varianta conținea material genetic din Clade IB și Clade IIB mpox, două tulpini ale bolii care circulă la nivel global, scrie Telegraph.

Tulpina ridică riscuri evolutive

Descoperirea unei tulpini hibride, sau recombinante, nu este „neașteptată” într-o perioadă în care circulă mai multe clade, dar evidențiază „potențialul continuu de evoluție al virusului mpox și importanța supravegherii genomice continue”, a declarat agenția.

Cazul a fost identificat pentru prima dată la începutul lunii noiembrie, potrivit informațiilor deținute de The Telegraph.

UKHSA investighează în prezent dacă această nouă variantă ar putea avea un comportament diferit, de exemplu dacă se răspândește mai ușor sau provoacă forme mai grave ale bolii.

Dr. Katy Sinka, șefa departamentului de infecții cu transmitere sexuală din cadrul UKHSA, a declarat: „Este normal ca virusurile să evolueze, iar analizele suplimentare ne vor ajuta să înțelegem mai bine modul în care se modifică virusul mpox.”

Experții avertizează asupra recombinării

Cu toate acestea, dr. Boghuma Titanji, profesor asistent de medicină la Universitatea Emory, a declarat că descoperirea unei tulpini recombinante era „exact ceea ce experții din domeniu se temeau că se va întâmpla dacă virusul va continua să se răspândească la nivel global fără o reacție decisivă pentru a-l opri.”

„Ortopoxvirusurile sunt bine cunoscute pentru capacitatea lor de a schimba porțiuni din genomul lor și de a se recombina pentru a genera noi variante, acesta fiind un mecanism esențial al evoluției lor. Principala preocupare în acest moment este dacă evenimente de acest gen vor modifica transmisibilitatea sau virulența virusului.”, a mai spus el.

Dr. Titanji și-a exprimat îngrijorarea cu privire la capacitatea platformelor de testare de a identifica tulpinile recombinante emergente.

Mpox, cunoscut anterior sub numele de monkeypox, este o infecție care provoacă o erupție cutanată distinctivă, precum și simptome asemănătoare gripei.

Deși rareori este fatală, simptomele sale sunt extrem de neplăcute și pot provoca desfigurări în cazurile severe.

Focarele din Africa evidențiază riscurile

Se răspândește prin contact direct și, în țările dezvoltate, afectează în principal bărbații homosexuali și alte comunități expuse riscului.

Însă recentele focare din Africa, provocate de diferite variante – unul în Republica Democratică Congo și altul în Sierra Leone – au demonstrat că, în condiții favorabile, virusul poate exploda.

Răspândirea rapidă a cladei IB din RDC în mai multe țări vecine a determinat Organizația Mondială a Sănătății (OMS) să declare mpox o urgență de sănătate publică de interes internațional în august anul trecut.

Deși nu mai este considerată o urgență de sănătate publică, apariția unor grupuri de cazuri de clada IB în mai multe țări, fără legături aparente cu călătoriile internaționale, a stârnit îngrijorarea oficialilor din domeniul sănătății.

În octombrie, UKHSA a declarat că are cunoștință de un număr mic de cazuri de mpox din clada Ib contractate la nivel local în SUA, Spania, Italia, Țările de Jos și Portugalia, care nu au nicio legătură cu țările în care se cunoaște transmiterea mpox din clada Ib.

„Acest lucru sugerează că în prezent există o transmitere comunitară a mpox din clada Ib la nivel global”, a declarat agenția.

Autoritățile cer vaccinare pentru cei vulnerabili

În ultimul său raport privind situația mpox, OMS a declarat că 44 de țări au înregistrat un total de 2.501 de cazuri noi în octombrie, aproximativ 75% dintre acestea în Africa.

UKHSA a declarat că a comunicat concluziile sale privind noua tulpină hibridă către OMS și a îndemnat persoanele cu risc ridicat să se vaccineze.

„Deși infecția cu mpox este ușoară pentru mulți, ea poate fi gravă. Vaccinarea este o metodă eficientă dovedită de a vă proteja împotriva bolilor grave, așa că asigurați-vă că vă vaccinați dacă sunteți eligibili”, a spus dr. Sinka.

În Marea Britanie, vaccinurile împotriva mpox sunt disponibile, dar, în general, sunt administrate numai persoanelor cu risc ridicat, inclusiv bărbaților homosexuali și bisexuali și lucrătorilor din domeniul sănătății.

Dr. Titanji a declarat: „Cu cât permitem o circulație mai mare a mpox, cu atât virusul are mai multe șanse să se recombine și să se adapteze, consolidând și mai mult virusul mpox ca agent patogen uman care nu va dispărea”.

