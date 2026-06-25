Guvernul german a decis miercuri să anuleze programul de construire a fregatelor F126, invocând întârzieri semnificative şi costuri care riscau să depăşească cu mult estimările iniţiale.

Decizia reprezintă un eşec important pentru grupul german de apărare Rheinmetall, care era considerat favorit pentru preluarea proiectului, transmite Reuters.

Programul prevedea construirea a şase fregate F126 pentru marina germană, însă proiectul s-a confruntat în ultimii ani cu probleme legate de termenele de execuţie şi de costurile în continuă creştere.

Ministerul german al Apărării a anunţat că valoarea totală a programului ar fi putut depăşi 18 miliarde de euro, faţă de estimarea iniţială de aproximativ 10 miliarde de euro.

În locul acestui proiect, Berlinul a decis să achiziţioneze opt fregate mai mici de tip Meko A-200 de la compania TKMS (Thyssenkrupp Marine Systems), divizia navală a grupului Thyssenkrupp. Valoarea estimată a noului program este de aproximativ 11,6 miliarde de euro.

Primele patru nave vor costa circa 6,3 miliarde de euro, iar Germania îşi rezervă opţiunea de a comanda încă patru până la sfârşitul anului 2026, pentru aproximativ 5,3 miliarde de euro.

Directorul general al TKMS, Oliver Burkhard, a salutat decizia şi a declarat că firma sa este pregătită să colaboreze şi cu alte companii germane din industrie pentru realizarea proiectului.

Reacţia pieţei a fost imediată. Acţiunile Rheinmetall au scăzut cu până la 20%, cea mai mare cădere zilnică din ultimele aproape 15 luni, ştergând peste 11 miliarde de euro din valoarea de piaţă a companiei.

Rheinmetall a semnat recent contractul pentru înarmarea României

Analiştii de la JP Morgan consideră că pierderea contractului reduce semnificativ şansele Rheinmetall de a-şi atinge obiectivul de comenzi noi în valoare de 80 de miliarde de euro în 2026.

Lovitura este cu atât mai importantă cu cât Rheinmetall şi-a extins anul trecut activităţile în domeniul naval prin achiziţia şantierului NVL şi încerca să devină un actor important pe piaţa europeană a construcţiilor militare maritime.

La începutul acestei luni, Rheinmetall a semnat un acord militar de 5,7 miliarde de euro cu România, pe care le-a descris drept "cel mai mare pachet de contracte internaţionale din istoria recentă a companiei". Practic, nemții puternic loviți acum de guvernul propriei țări sunt cei care urmează să înarmeze România: sute de blindate, sisteme de apărare antiaeriană, nave de luptă, muniție etc trebuie să fie livrate Armatei Române începând cu anul 2028 și până în 2030.

Cel puțin 50% din producție va avea loc în România, potrivit acordului încheiat în cadrul programului european de apărare SAFE, iar Rheinmetall s-a obligat astfel să investească sute de milioane de euro în România și să angajeze mii de oameni.

În plus, Rheinmetall construiește la Victoria, în județul Brașov, cea mai modernă fabrică de pulberi din lume, o investiție de 500 de milioane de euro care va asigura și 700 de locuri de muncă.

De asemenea, aceeași companie germană Rheinmetall a înaintat o cerere oficială de a prelua șantierul naval din Mangalia, abandonat de olandezii de la Damen și aflat acum în faliment. Rheinmetall urma să se asocieze cu gigantul naval civil MSC pentru cel mai mare șantier baval de la Marea Neagră, pe care voia să-l folosească exact pentru cinstrucția de nave militare.

Revenind în Germania, TKMS se află acum în poziţia de a beneficia de noi contracte majore. Brokerii de la Metzler estimează că portofoliul de comenzi al companiei ar putea depăşi 68 de miliarde de euro dacă Germania finalizează achiziţia celor opt fregate şi dacă se concretizează şi un posibil contract important cu marina canadiană.

Potrivit Ministerului german al Apărării, de la lansarea programului F126 în 2020 au fost deja prestate servicii în valoare de aproximativ 3,5 miliarde de euro.

Publicaţia Der Spiegel a relatat că Rheinmetall propusese în luna mai să preia proiectul şi să finalizeze cele şase nave pentru aproximativ 12,8 miliarde de euro, însă oferta nu a fost acceptată.

Noile fregate Meko A-200 sunt destinate în principal misiunilor de luptă antisubmarin, o capacitate pe care Germania trebuie să o consolideze pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul NATO. TKMS estimează că prima navă va fi livrată în 2029.

Acțiunile companiilor de apărare din Europa scad puternic după decizia Berlinului

Acţiunile companiilor europene din industria apărării au înregistrat scăderi puternice miercuri, după apariţia informaţiilor potrivit cărora Germania renunţă la programul de construcţie a şase fregate F126, cel mai mare contract naval militar german de după Al Doilea Război Mondial, transmite Reuters.

Cea mai afectată companie a fost Rheinmetall, principalul producător german de muniţii şi unul dintre marii beneficiari ai creşterii cheltuielilor militare europene. Acţiunile Rheinmetall au scăzut cu până la 19%, marcând cea mai slabă şedinţă bursieră pentru companie din 1989 şi ştergând miliarde de euro din valoarea sa de piaţă.

Investitorii au reacţionat negativ după ce au apărut informaţii că Berlinul va abandona programul F126 şi va înlocui cele şase fregate planificate cu opt nave mai mici de tip Meko A-200 produse de TKMS (Thyssenkrupp Marine Systems).

Rheinmetall era considerată favorită să devină contractorul principal al programului F126, într-un contract estimat la până la 12,8 miliarde de euro. În schimb, acţiunile TKMS au crescut cu aproximativ 13%, investitorii anticipând un volum semnificativ de noi comenzi.

Scăderile s-au extins la nivelul întregului sector european de apărare. Compania germană Hensoldt a pierdut aproape 4%, producătorul de transmisii pentru vehicule militare Renk a scăzut cu aproximativ 6%, suedezii de la Saab au coborât cu peste 2%, iar grupul italian Leonardo a pierdut aproape 5%.

Indicele european al companiilor din domeniul aerospaţial şi al apărării a scăzut cu aproximativ 1,5%. Decizia Germaniei vine într-un moment în care investitorii încep să reevalueze perspectivele industriei de apărare.

După creşterile spectaculoase din ultimii ani, alimentate de războiul din Ucraina şi de majorarea bugetelor militare europene, sentimentul de piaţă s-a deteriorat în 2026.

Experții spun că reacția pieței este exagerată și recomandă chiar cumpărarea de acțiuni Rheinmetall, pentru că perspectivele nu se schimbă

Mulţi investitori se întreabă dacă toate promisiunile guvernelor privind cheltuielile militare se vor concretiza şi dacă eventualele perspective de reducere a conflictelor din Ucraina şi Orientul Mijlociu ar putea diminua ritmul comenzilor. Acţiunile Rheinmetall erau deja cu aproximativ 30% sub maximele atinse la începutul anului înainte de căderea de miercuri.

Analiştii consideră că pierderea contractului F126 afectează în special ambiţiile navale ale companiei. Rheinmetall îşi propusese ca divizia navală să genereze venituri de aproximativ 5 miliarde de euro până în 2030. Unii analişti estimează acum că acest obiectiv ar putea fi redus la jumătate.

Totuşi, o parte dintre specialişti consideră că reacţia pieţei este exagerată. Analiştii Citi au menţinut recomandarea de cumpărare pentru acţiunile Rheinmetall, argumentând că pierderea contractului elimină o parte din entuziasmul excesiv al investitorilor, dar nu schimbă perspectivele generale ale grupului.

În paralel, Germania continuă să îşi urmărească obiectivul declarat de a construi ”cea mai puternică armată convenţională din Europa” până în 2039 şi analizează achiziţionarea unei participaţii de 40% în producătorul franco-german de blindate KNDS, care pregăteşte o ofertă publică iniţială.

În urmă cu un an, statele NATO au convenit să majoreze cheltuielile pentru apărare până la 5% din PIB, ceea ce susţine în continuare perspectivele pe termen lung ale sectorului.

Cu toate acestea, episodul F126 demonstrează că investitorii încep să acorde mai multă atenţie riscurilor de execuţie, întârzierilor şi costurilor proiectelor militare, după o perioadă în care acţiunile companiilor de apărare au beneficiat de un entuziasm aproape neîntrerupt.

Decizia Germaniei arată că preferă soluții mai rapide pentru consolidarea militară

Decizia Berlinului evidenţiază dificultăţile cu care se confruntă Europa în procesul de reînarmare.

Mai multe proiecte comune franco-germane au întâmpinat probleme majore în ultimii ani. Programul avionului de luptă FCAS a fost abandonat, iar proiectul tancului european MGCS înregistrează întârzieri de aproximativ un deceniu.

În acest context, producătorul franco-german de blindate KNDS a anunţat miercuri planuri pentru o listare simultană la bursele din Frankfurt şi Paris, într-o operaţiune care ar putea evalua compania la aproximativ 15 miliarde de euro.

Anularea programului F126 şi alegerea fregatelor Meko A-200 arată că Germania preferă în prezent soluţii mai rapide şi mai puţin costisitoare pentru modernizarea forţelor sale navale, chiar dacă acest lucru implică renunţarea la proiecte deja aflate în derulare de mai mulţi ani.