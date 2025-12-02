Germania înfiinţează o nouă unitate în cadrul poliţiei specializată în combaterea dronelor

02-12-2025
Germania va crea o nouă unitate federală pentru combaterea dronelor, în contextul creşterii survolurilor suspecte deasupra bazelor militare şi infrastructurii critice, a anunţat ministrul de interne Alexander Dobrindt, potrivit POLITICO.

Unitatea va face parte din divizia naţională de operaţiuni speciale a poliţiei federale şi va fi instruită şi certificată special pentru detectarea şi neutralizarea dronelor, a declarat Dobrindt la un eveniment organizat în afara Berlinului.

Unitatea va ajunge în cele din urmă la 130 de ofiţeri, dislocaţi în toată Germania şi mobilizaţi rapid în zonele critice, atunci când este necesar.

Germania are un buget de peste 100 de milioane de euro pentru acest an şi anul viitor, dedicat tehnologiei anti-drone, a precizat ministrul. Sistemele includ senzori şi dispozitive de bruiaj concepute pentru a perturba semnalele dronelor ostile, având capacitatea de a le intercepta sau doborî, dacă este necesar.

Investiţii majore în tehnologie anti-drone

„Este un semnal important că ne confruntăm cu ameninţări hibride”, a declarat Dobrindt. „Creăm o misiune clară de detectare, interceptare şi, da, doborâre a dronelor atunci când este necesar. Nu putem accepta ca ameninţările hibride, inclusiv dronele, să devină un pericol pentru securitatea noastră”, a punctat ministrul.

Dobrindt a mai declarat că Germania va achiziţiona sisteme de la producători germani şi israelieni, urmând ca în lunile următoare să fie făcute achiziţii suplimentare.

În această săptămână, miniştrii de interne ai landurilor federale vor decide dacă vor crea un centru comun federal-statal de combatere a dronelor, care să reunească forţele de poliţie federale şi regionale, precum şi armata, pentru a coordona detectarea şi răspunsul.

Germania, tot mai expusă zborurilor suspecte ale dronelor

Noua unitate reprezintă cea mai importantă măsură de până acum în direcţia unei capacităţi naţionale permanente de combatere a dronelor. Agenţiile de securitate germane au urmărit sute de zboruri suspecte în acest an, inclusiv în apropierea cazarmelor, instalaţiilor navale şi infrastructurii critice.

Oficialii avertizează că dronele mici, disponibile în comerţ, sunt folosite tot mai des în Europa pentru spionaj, testarea sistemelor de apărare şi operaţiuni hibride. Unele guverne europene au indicat Rusia ca posibilă sursă, însă nu există dovezi concrete.

Aeroporturile din întreaga Europă au fost nevoite să se închidă temporar din cauza dronelor. Luna trecută, Marea Britanie, Franţa şi Germania au trimis personal şi echipamente pentru a ajuta Belgia să gestioneze incursiunile din jurul unor instalaţii sensibile.

Multe ţări caută încă soluţii pentru a gestiona dronele într-un mod sigur şi legal, deoarece doborârea lor ar putea pune în pericol persoanele aflate la sol.

