Sfârșit de drum pentru un model BMW iubit de români și nu numai. Ultima ediție vine în serie foarte limitată

Brandul german BMW are o mulțime de mașini iubite de fani, extrem de populare în toată lumea, fie că vorbim despre Seria 3 sau despre mult mai eleganta Serie 5.

Dar niciunul nu are farmecul și sportivitatea lui Z4, un roadster care simbolizează bucuria de a conduce.

Acum, însă, BMW a decis să oprească producția acestui model și marchează acest moment cu o ediție specială, scrie Profit.ro.

BMW lansează Z4 Final Edition, o serie limitată care marchează implicit sfârșitul producției celui mai expresiv BMW din actuala gamă a producătorului bavarez.

A treia generație a lui Z4 va fi produsă până în luna aprilie 2026, astfel că ultimii clienți vor putea cumpăra acest model într-o ediție echipată cu o serie de elemente distinctive.

Potrivit informațiilor BMW, Z4 Final Edition va fi produs într-o serie „foarte mică”, având toate argumentele să devină mașină de colecție.

Prețul va începe de la aproximativ 60.000 de euro, pentru cel mai mic motor, și va ajunge la peste 70.000 de euro pe versiunile M.

