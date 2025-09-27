BMW avertizează aproape 200.000 de proprietari să nu parcheze în garaj, deoarece mașinile lor ar putea lua foc

Proprietarii a aproape 200.000 de autoturisme BMW nu ar trebui să parcheze în garaj, deoarece vehiculele ar putea suferi un scurtcircuit și ar putea lua foc, potrivit unui aviz de rechemare.

Riscul de incendiu este legat de o problemă cu demarorul motorului, care poate afecta atât mașinile parcate, cât și cele în mișcare, potrivit unui anunț al Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului Rutier, scrie CNN.

„Proprietarilor li se recomandă să-și parcheze vehiculele în aer liber și departe de clădiri până la remedierea problemei”, a declarat NHTSA în „avertismentul privind riscul de incendiu”.

BMW a studiat 10 vehicule care au luat foc, ceea ce a determinat această rechemare, însă nu a raportat niciun accident sau rănire.

Modelele vizate

Rechemarea vizează mai multe modele produse între 2019 şi 2022, printre care BMW 330i, 530i, Z4, X3, X4, 430i şi 230i, dar şi aproximativ 1.469 de unităţi Toyota Supra, care utilizează aceeaşi componentă.

Proprietarii vehiculelor afectate vor primi notificări începând cu 14 noiembrie 2025, iar reparaţiile vor fi efectuate gratuit în reţeaua dealerilor autorizaţi.

Până la remedierea problemei, autorităţile recomandă ca maşinile să fie parcate în aer liber şi departe de alte vehicule sau clădiri, pentru a reduce riscul în eventualitatea unui incendiu.

Aceasta nu este prima rechemare de amploare a constructorului german în America de Nord. În urmă cu un an, BMW a retras peste 720.000 de vehicule din cauza unei pompe electrice defecte, care putea provoca, la rândul său, riscuri de incendiu.

Marca germană se confruntă cu probleme legate de incendierea vehiculelor sale. În 2018, BMW a fost amendată cu 10 milioane de dolari de către guvernul Coreei de Sud după ce 50 de autoturisme BMW au luat foc într-un an. O anchetă efectuată de ministerul transporturilor din această țară a revelat că BMW a încercat să „ascundă” problema și a întârziat rechemarea în service a 172.000 de vehicule afectate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













