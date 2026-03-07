Moody’s menține ratingul României la Baa3 cu perspectivă negativă: Reducerea deficitului depinde de voința politică
Moody’s menține ratingul României la Baa3 cu perspectivă negativă: Reducerea deficitului depinde de voința politică

Monument ridicat lângă Lugoj pentru cei 7 suporteri PAOK decedați. Fani greci și ai lui Poli, prezenți la comemorare | VIDEO

Stiri Sport
Paok poli
Opinia Timisoarei

Un moment emoționant a avut loc lângă Lugoj, la locul tragicului accident din ianuarie, în care șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic și-au pierdut viața.

autor
Stirileprotv

Două autocare pline cu fani ai formației elene au sosit, sâmbătă, în Timiș și au fost întâmpinați de peste 50 de suporteri ai Politehnicii Timișoara. Toți au adus flori și coroane pentru a-și arăta respectul, relatează Opinia Timișoarei.

Cele două galerii au participat împreună la montarea și sfințirea unui monument comemorativ, menit să amintească trecătorilor de tragedia care a zguduit începutul acestui an.

La comemorarea a participat și Mitropolitul Banatului, ÎPS Ioan Selejan.

”După tradiția noastră ortodoxă, la 40 de zile după ce omul moare, se face o rugăciune pentru sufletul lui. Așa că după tradiția noastră ortodoxă și cum și acești 7 tineri care și-au sfârșit drumul vieții aici, s-a ridicat o cruce în amintirea lor”, a transmis ÎPS Ioan.

Reamintim cu accidentul grav a avut loc fix în urmă cu 40 de zile, pe DN6, în apropiere de Lugoj, județul Timiș. Microbuzul în care se aflau 10 suporteri greci, care se îndreptau spre Lyon (Franța), a intrat într-un TIR pe contrasens, după ce șoferul, venit dinspre Caransebeș, a efectuat o depășire și a revenit pe bandă.

În urma impactului, șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic și șoferul microbuzului și-au pierdut viața, iar alți trei tineri, cu vârste între 28 și 30 de ani, au fost răniți.

Sursa: Opinia Timisoarei

Etichete: paok, lugoj, fani, poli timisoara,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Gata! E oficial: Iranul s-a retras! „E cu adevărat dezamăgitor“
Gata! E oficial: Iranul s-a retras! „E cu adevărat dezamăgitor“
Citește și...
Chivu intră în istorie cu Inter Milano. Derby-ul cu AC Milan are încasări estimate la peste 8,7 milioane de euro
Stiri Sport
Chivu intră în istorie cu Inter Milano. Derby-ul cu AC Milan are încasări estimate la peste 8,7 milioane de euro

Derby-ul AC Milan – Inter Milano intră în istoria Serie A. Meciul ar putea genera încasări de peste 8,7 milioane de euro

Jucătoarele Iranului, numite „trădătoare în vreme de război” după ce nu au cântat imnul naţional la Cupa Asiei
Stiri Sport
Jucătoarele Iranului, numite „trădătoare în vreme de război” după ce nu au cântat imnul naţional la Cupa Asiei

Scandal în Iran după ce echipa națională de fotbal feminin a refuzat să cânte imnul la Cupa Asiei. Un prezentator al televiziunii de stat le-a numit pe jucătoare „trădătoare în vreme de război”, declanșând un val de controverse.

Mircea Lucescu a anunțat convocările preliminare pentru play-off-ul CM 2026. Surpriza selecţionerului
Stiri Sport
Mircea Lucescu a anunțat convocările preliminare pentru play-off-ul CM 2026. Surpriza selecţionerului

Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista convocărilor preliminare pentru play-off-ul Cupei Mondiale din 2026.

Recomandări
Cum au orchestrat Israelul și SUA eliminarea liderului suprem al Iranului. Sistemul AI care a ghidat uciderea lui Khamenei
Stiri externe
Cum au orchestrat Israelul și SUA eliminarea liderului suprem al Iranului. Sistemul AI care a ghidat uciderea lui Khamenei

Un sistem complex de supraveghere și informații a permis Israelului să coordoneze atacul asupra liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, în cadrul operațiunii comune cu Statele Unite.

Război în Iran, ziua a opta. Trump: SUA „au făcut lumii un serviciu” declanșând acest război; Teheranul își alege noul lider
Stiri externe
Război în Iran, ziua a opta. Trump: SUA „au făcut lumii un serviciu” declanșând acest război; Teheranul își alege noul lider

Războiul din Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a opta zi și continuă să se intensifice. Explozii s-au auzit, sâmbătă dimineaţă, în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, şi în capitala Bahrainului, Manama.﻿

Carburantul, instrument de strâns bani la buget. Taxele au ajuns la aproape 70% din prețul la pompă - analist
Stiri Economice
Carburantul, instrument de strâns bani la buget. Taxele au ajuns la aproape 70% din prețul la pompă - analist

Prețul carburanților nu mai este determinat doar de evoluția petrolului pe piețele internaționale. În România, o parte tot mai mare din prețul benzinei și motorinei este formată din taxe.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 07 Martie 2026

25:06

Alt Text!
Superspeed
S10E5

22:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 5 - 2026

22:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
6 Martie 2026

01:46:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Schimbări în echipa FCSB-ului pentru meciul cu „U” Cluj: Darius Olaru, OUT!

Sport

FC Botoșani – Petrolul se joacă ACUM: deschidere de scor în minutul 2!