Germania cere Ucrainei să oprească plecarea tinerilor. „Să-şi facă datoria în ţara lor"

Cancelarul german i-a cerut preşedintelui ucrainean să oprească plecarea bărbaţilor tineri din Ucraina, după ce decizia Kievului de a permite ieşirea celor între 18 şi 22 de ani a provocat un val de refugiaţi ucraineni în Germania, transmite AFP.

După ce a avut o convorbire telefonică cu Zelenski, cancelarul german i-a solicitat preşedintelui ucrainean „să vegheze ca, în special, tinerii bărbaţi ucraineni să nu vină în număr mare şi tot mai mulţi în Germania, ci să-şi facă datoria în ţara lor", potrivit unei declaraţii date de Merz la Berlin.

Merz anunță reducerea ajutoarelor sociale

Ajutoarele sociale de care beneficiază în Germania refugiaţii ucraineni vor fi diminuate, „astfel încât stimulentul de a munci să fie mai puternic decât tentaţia de a rămâne în sistemul de asistenţă socială", a anunţat în aceeaşi intervenţie Friedrich Merz.

Concret, a explicat el, aceste beneficii vor fi diminuate prin includerea refugiaţilor ucraineni în rândul celor cărora li se aplică legislaţia ajutoarelor sociale pentru solicitanţii de azil.

Totuşi, această măsură se va aplica numai în cazul ucrainenilor - bărbaţi şi femei - sosiţi în Germania după 1 aprilie 2025, au declarat surse guvernamentale germane pentru AFP, confirmând o relatare a ziarului Bild. Această măsură ar urma să genereze economii de circa 730 de milioane de euro pentru bugetul Germaniei anul viitor.

Dintre cei peste 5,6 milioane de ucraineni care s-au refugiat în străinătate - marea majoritate în state europene - după invazia lansată de Rusia în februarie 2022, Germania a primit mai mult un milion, cei mai mulţi fiind femei şi copii.

Dar sosirea tinerilor ucraineni în Germania s-a accelerat rapid după decizia Kievului de la sfârşitul lunii august de a relaxa legea marţială şi de a le permite bărbaţilor tineri să iasă din ţară.

Ucraina se confruntă cu lipsă de voluntari și mobilizare forțată

Conform legii marţiale aplicate în Ucraina odată cu lansarea invaziei ruse, bărbaţii apţi să servească în armată, cu vârste între 22 şi 60 de ani, au interdicţie de a părăsi ţara. Interdicţia s-a aplicat până în august anul acesta şi celor cu vârste între 18 şi 22 de ani, iar ridicarea ei a condus la creşterea numărului tinerilor care au părăsit Ucraina.

Cei cu vârste de peste 25 de ani pot fi mobilizaţi, prin urmare unii evită ieşirile din casă pentru a nu se întâlni cu patrulele de recrutori militari. În cazul celor cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani nu a fost decretată mobilizarea obligatorie, dar cei voluntari se pot alătura armatei.

În Ucraina primele luni de război au fost marcate de un elan patriotic, numeroşi voluntari venind atunci în rândurile armatei ucrainene, dar apoi Kievul s-a văzut nevoit să se bazeze pe mobilizarea obligatorie, o măsură nepopulară care a condus la numeroase tentative de fugă din ţară, la coruperea responsabililor, la dezertări şi la acţiuni de recrutare forţată.

