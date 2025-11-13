Germania cere Ucrainei să oprească plecarea tinerilor. „Să-şi facă datoria în ţara lor"

Stiri externe
13-11-2025 | 17:59
Friedrich Merz
IMAGO

Cancelarul german i-a cerut preşedintelui ucrainean să oprească plecarea bărbaţilor tineri din Ucraina, după ce decizia Kievului de a permite ieşirea celor între 18 şi 22 de ani a provocat un val de refugiaţi ucraineni în Germania, transmite AFP.

autor
Sabrina Saghin

După ce a avut o convorbire telefonică cu Zelenski, cancelarul german i-a solicitat preşedintelui ucrainean „să vegheze ca, în special, tinerii bărbaţi ucraineni să nu vină în număr mare şi tot mai mulţi în Germania, ci să-şi facă datoria în ţara lor", potrivit unei declaraţii date de Merz la Berlin.

Merz anunță reducerea ajutoarelor sociale

Ajutoarele sociale de care beneficiază în Germania refugiaţii ucraineni vor fi diminuate, „astfel încât stimulentul de a munci să fie mai puternic decât tentaţia de a rămâne în sistemul de asistenţă socială", a anunţat în aceeaşi intervenţie Friedrich Merz.

Concret, a explicat el, aceste beneficii vor fi diminuate prin includerea refugiaţilor ucraineni în rândul celor cărora li se aplică legislaţia ajutoarelor sociale pentru solicitanţii de azil.

Totuşi, această măsură se va aplica numai în cazul ucrainenilor - bărbaţi şi femei - sosiţi în Germania după 1 aprilie 2025, au declarat surse guvernamentale germane pentru AFP, confirmând o relatare a ziarului Bild. Această măsură ar urma să genereze economii de circa 730 de milioane de euro pentru bugetul Germaniei anul viitor.

Citește și
summit g7
G7 cere un armistiţiu „de urgenţă” în Ucraina în contextul în care negocieri în acest sens se află într-un punct mort

Dintre cei peste 5,6 milioane de ucraineni care s-au refugiat în străinătate - marea majoritate în state europene - după invazia lansată de Rusia în februarie 2022, Germania a primit mai mult un milion, cei mai mulţi fiind femei şi copii.

Dar sosirea tinerilor ucraineni în Germania s-a accelerat rapid după decizia Kievului de la sfârşitul lunii august de a relaxa legea marţială şi de a le permite bărbaţilor tineri să iasă din ţară.

Ucraina se confruntă cu lipsă de voluntari și mobilizare forțată

Conform legii marţiale aplicate în Ucraina odată cu lansarea invaziei ruse, bărbaţii apţi să servească în armată, cu vârste între 22 şi 60 de ani, au interdicţie de a părăsi ţara. Interdicţia s-a aplicat până în august anul acesta şi celor cu vârste între 18 şi 22 de ani, iar ridicarea ei a condus la creşterea numărului tinerilor care au părăsit Ucraina.

Cei cu vârste de peste 25 de ani pot fi mobilizaţi, prin urmare unii evită ieşirile din casă pentru a nu se întâlni cu patrulele de recrutori militari. În cazul celor cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani nu a fost decretată mobilizarea obligatorie, dar cei voluntari se pot alătura armatei.

În Ucraina primele luni de război au fost marcate de un elan patriotic, numeroşi voluntari venind atunci în rândurile armatei ucrainene, dar apoi Kievul s-a văzut nevoit să se bazeze pe mobilizarea obligatorie, o măsură nepopulară care a condus la numeroase tentative de fugă din ţară, la coruperea responsabililor, la dezertări şi la acţiuni de recrutare forţată.

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, germania, Zelenski, Friedrich Merz,

Dată publicare: 13-11-2025 17:59

Articol recomandat de sport.ro
Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe & Co
Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe & Co
Citește și...
Românii din Ucraina ar putea beneficia de educație în limba maternă. Daniel David a anunțat un grup de lucru comun
Stiri Educatie
Românii din Ucraina ar putea beneficia de educație în limba maternă. Daniel David a anunțat un grup de lucru comun

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a discutat cu prim-viceministrul Educaţiei din Ucraina, Yevhen Kudriavets, despre reforma educaţională la nivel liceal din ţara vecină.

G7 cere un armistiţiu „de urgenţă” în Ucraina în contextul în care negocieri în acest sens se află într-un punct mort
Stiri externe
G7 cere un armistiţiu „de urgenţă” în Ucraina în contextul în care negocieri în acest sens se află într-un punct mort

Un armistiţiu este necesar „de urgenţă” în Ucraina, după aproape patru ani de război, cere G7, în urma unei reuniuni în Canada a miniştrilor de Externe, în contextul în care negocierile în acest sens se află într-un punct mort, relatează AFP.

Rusia vrea să reia negocierile de pace cu Ucraina, dar impune anumite condiții teritoriale. Care sunt acestea
Stiri externe
Rusia vrea să reia negocierile de pace cu Ucraina, dar impune anumite condiții teritoriale. Care sunt acestea

Rusia este gata să reia negocierile de pace cu Ucraina la Istanbul, a declarat miercuri un oficial al Ministerului de Externe, într-un interviu pentru agenţia rusă de ştiri TASS.

Recomandări
Magistrații vor pensii speciale cât salariul. Coaliția a respins scenariul la discuțiile de la Cotroceni
Stiri actuale
Magistrații vor pensii speciale cât salariul. Coaliția a respins scenariul la discuțiile de la Cotroceni

După discuțiile cu magistrații, UDMR a transmis că susține o variantă moderată a reformei pensiilor speciale (70–75% din salariul net), o perioadă de tranziție mai scurtă și adoptarea rapidă a legii, pentru a respecta jalonul PNRR.

PNRR „simplificat” a fost aprobat de Bruxelles. România trebuie să îndeplinească 390 jaloane din cele 518 asumate inițial
Stiri externe
PNRR „simplificat” a fost aprobat de Bruxelles. România trebuie să îndeplinească 390 jaloane din cele 518 asumate inițial

România a obţinut la Bruxelles, aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) revizuit, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN).

DNA a verificat documente la Primăria Cluj-Napoca – Emil Boc: „E un conflict între două firme, noi doar am oferit acte”
Stiri Politice
DNA a verificat documente la Primăria Cluj-Napoca – Emil Boc: „E un conflict între două firme, noi doar am oferit acte”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, joi, că verificările pe care DNA le-a făcut cu o zi înainte la sediul instituţiei pe care o conduce vizează probleme între două firme asociate, fără legătură cu proiectul de realizare a metroului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 13 Noiembrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 Noiembrie 2025

47:11

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 13 Noiembrie 2025

01:46:12

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28