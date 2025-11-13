Românii din Ucraina ar putea beneficia de educație în limba maternă. Daniel David a anunțat un grup de lucru comun

13-11-2025 | 15:56
Elevi școală
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a discutat cu prim-viceministrul Educaţiei din Ucraina, Yevhen Kudriavets, despre reforma educaţională la nivel liceal din ţara vecină.

Claudia Alionescu

Cei doi au stabilit să fie constituit un grup de lucru care să elaboreze propuneri care vizează asigurarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române la educaţia în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaţionale asumate de Ucraina.

Daniel David

Ministrul Educaţiei, Daniel David, s-a întâlnit recent, la Chişinău, cu ministrul Educaţiei şi Cercetării din Republica Moldova, Dan Perciun, fiind analizate proiectele comune aflate în derulare şi iniţierea unui nou proiect prin care profesori români să susţină programe de învăţare a limbii române pentru diverse comunităţi din Republica Moldova, proiect care va fi supus atenţiei şi în cadrul următoarei întâlniri între premierii celor două ţări, anunţă, joi, Ministerul Educaţiei.

Ulterior, Daniel David a avut o discuţie, în format videoconferinţă, cu Yevhen Kudriavets, prim-viceministru al Educaţiei şi Ştiinţei din Ucraina, privind implementarea măsurilor de reformă educaţională din Ucraina, la nivelul ciclului liceal, cu impact asupra învăţământului cu predare în limba română.

Daniel David
Când primesc profesorii prima de carieră didactică. Din aceiași bani s-ar putea „completa” și bursele studenților

Yevhen Kudriavets

Potrivit sursei citate, cei doi au agreat constituirea rapidă a unui grup de lucru la nivel tehnic, format din reprezentanţi ai celor două ministere, ai autorităţilor regionale din Ucraina şi ai ministerelor de Externe din cele două state.

Scopul grupului de lucru este elaborarea de propuneri care vizează asigurarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române la educaţia în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaţionale asumate de Ucraina.

Rezultatele activităţii acestui grup vor fi discutate la nivel de miniştri, în cel mai scurt timp.

”Aşa cum am spus în diverse contexte, un ministru român al Educaţiei şi Cercetării trebuie să răspundă prezent şi să fie implicat de fiecare dată când comunităţile româneşti din afara ţării îi solicită sprijinul în promovarea limbii şi culturii naţionale sau în orice problemă care priveşte sistemul de educaţie-cercetare”, a declarat ministrul Daniel David.

Dată publicare: 13-11-2025 15:56

