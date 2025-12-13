Geniști nord-coreeni în Kursk: nouă militari uciși într-o misiune de deminare în sprijinul Rusiei. Cinstiți de Kim Jong-Un

O unitate de geniu a armatei nord-coreene a acționat timp de patru luni în regiunea rusă Kursk, unde a participat la operațiuni de deminare după luptele cu forțele ucrainene. Phenianul recunoaște pierderi umane și vorbește despre „eroism colectiv” și „sac

O unitate de geniu a armatei nord-coreene s-a aflat timp de 120 de zile în regiunea rusă Kursk pentru a participa la operațiuni de deminare, misiune în care nouă militari și-au pierdut viața, potrivit informațiilor publicate sâmbătă de presa de stat de la Phenian, citată de AFP, Reuters și dpa și preluate de Agerpres.

Conform agenției oficiale de presă KCNA, liderul nord-coreean Kim Jong Un a prezidat vineri o ceremonie de bun venit dedicată militarilor Regimentului 528 Geniu, reveniți din regiunea Kursk, zonă ocupată parțial de forțele ucrainene între august 2024 și primăvara anului 2025. În acest context, Kim a anunțat „pierderea a nouă vieți” în timpul misiunii.

Celor nouă militari decedați li-a fost acordat titlul de „Erou al Republicii Populare Democrate Coreea”, alături de alte onoruri, pentru a „aduce un omagiu etern curajului lor”, a relatat KCNA.

„La începutul lunii august, voi, geniştii regimentului, aţi plecat spre regiunea Kursk din Federaţia Rusă, pe care camarazii voştri de arme au recucerit-o cu preţul vieţii lor”, a declarat Kim Jong Un în cadrul ceremoniei.

Liderul de la Phenian a elogiat efortul militarilor, afirmând: „Ofiţeri şi soldaţi, aţi dat dovadă de eroism colectiv depăşind aproape în fiecare zi greutăţi fizice şi mentale aproape de neimaginat”, adăugând că aceștia au reușit să „realizeze miracolul de a transforma o vastă zonă periculoasă într-o zonă sigură”.

Potrivit agenției nord-coreene, Kim și-a exprimat și „durerea de a fi aşteptat 120 de zile fără a uita nicio clipă de fiii săi iubiţi”, menționând că militarii au scris „scrisori către oraşele şi satele lor natale în timpul pauzelor din operaţiunile de deminare”.

2.000 de militari nord-coreeni au murit în Rusia

În luna iunie, Rusia a anunțat desfășurarea a aproximativ 1.000 de militari nord-coreeni din structurile de geniu, alături de circa 5.000 de muncitori, pentru „reconstrucția regiunii Kursk”, recucerită de la Ucraina cu două luni mai devreme. Participarea trupelor nord-coreene la operațiunile de deminare a fost confirmată oficial în noiembrie de ziarul Ministerului rus al Apărării, care a publicat și imagini în acest sens.

Coreea de Nord s-a implicat activ în efortul de război al Rusiei, furnizând trupe pentru a respinge avansul ucrainean în regiunea Kursk. Cele două state au semnat un acord de apărare reciprocă în 2024, în timpul unei vizite a președintelui rus Vladimir Putin la Phenian.

Potrivit estimărilor serviciilor de informații sud-coreene, aproximativ 10.000 de militari nord-coreeni ar fi participat la războiul împotriva Ucrainei, iar circa 2.000 dintre aceștia ar fi murit în lupte.

