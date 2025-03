Gene Hackman ar fi murit cu nouă zile înainte ca trupul său și al soției să fie descoperite, conform poliției

Ultimul semnal de la stimulatorul cardiac al actorului laureat al premiului Oscar, în vârstă de 95 de ani, datează din 17 februarie, potrivit studiului unui patolog, indicând că aceasta a fost ultima sa zi de viaţă, a declarat şeriful comitatului Santa Fe, Adan Mendoza, în cadrul unei conferinţe de presă. El a precizat că nu a fost încă stabilită cauza decesului în fiecare caz.

Mendoza a declarat că patologul a exclus otrăvirea cu monoxid de carbon în cazul morţii lui Hackman şi Arakawa, 63 de ani, care au fost găsiţi morţi miercuri în camere separate ale casei lor.

Şeriful a exclus din nou orice crimă

O uşă a fost găsită întredeschisă în partea din spate a casei. Doi dintre câinii supravieţuitori ai cuplului intraseră şi ieşiseră din casă. Un al treilea câine a fost găsit mort într-o cuşcă din baia în care se afla Arakawa.

În înregistrarea audio a unui apel de urgenţă la 911, un bărbat care spune că este îngrijitorul subdiviziunii îi spune dispecerului că el crede că a găsit două persoane decedate în casă.

„La naiba, la naiba, la naiba”, poate fi auzit el spunând după ce i-a spus dispecerului.

El spune că locuinţa era încuiată şi că nu a putut intra, dar că a putut să o vadă pe Arakawa întinsă pe podea prin fereastra de la baie.

„Îi văd, ea stătea întinsă pe podea”, a spus îngrijitorul.

Atât Hackman, cât şi Arakawa păreau să fi căzut brusc pe podea şi niciunul dintre ei nu prezenta semne de traumă cu un obiect contondent, potrivit unei declaraţii de avere a poliţiei.

Hackman, un fost puşcaş marin cunoscut pentru vocea sa inconfundabilă, a apărut în peste 80 de filme, precum şi la televiziune şi pe scenă, de-a lungul unei cariere îndelungate care a început la începutul anilor 1960.

A fost nominalizat pentru prima dată la Oscar pentru rolul fratelui spărgătorului de bănci Clyde Barrow din filmul „Bonnie and Clyde” din 1967. A câştigat un Oscar pentru cel mai bun actor în 1972 pentru interpretarea detectivului Popeye Doyle în „The French Connection”, iar în 1993 a câştigat un Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru „Unforgiven”.

Gene Hackman a apărut în public acum aproximativ un an

Acestea sunt unele dintre ultimele imagini cu actorul Gene Hackman, surprinse în martie/aprilie anul trecut, când oamenii l-au putut vedea în public.

Cine a fost Gene Hackman

Gene Hackman a fost un actor american de succes, câștigător a două premii Oscar, cunoscut pentru rolurile sale emblematice. Legendarul star de cinema și soția sa, Betsy Arakawa au fost găsiți morți în casa lor din Santa Fe, New Mexico.

Vestea tragică a șocat fanii din întreaga lume. Cadavrele actorului în vârstă de 95 de ani și al soției sale, în vârstă de 63 de ani, au fost găsite de poliția comitatului Santa Fe. Tot în locuința acestora a fost găsit mort și câinele cuplului.

Gene Hackman a fost o legendă a cinematografiei, recunoscut pentru talentul său excepțional și pentru contribuțiile sale semnificative în lumea filmului. Vestea tragică a morții actorului Gene Hackman a șocat lumea cinematografiei. Poliția nu ia în calcul că Gene Hackman și soția lui ar fi fost uciși.

Gene Hackman, legenda de la Hollywood

Gene Hackman a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor pentru rolul lui Jimmy „Popeye” Doyle din thrillerul The French Connection (1971) al lui William Friedkin și un altul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul lui Little Bill Daggett din filmul western Unforgiven al lui Clint Eastwood în 1992.

Alte roluri ale sale nominalizate la Oscar au fost în filmele Bonnie și Clyde (1967) - în rolul lui Buck Barrow, care a reprezentat descoperirea sa - și I Never Sang for My Father (1970), precum și rolul agentului din Mississippi Burning (1988).

Celebrul actor Hackman a interpretat mai mult de 100 de roluri. El l-a jucat pe Lex Luthor în filmele Superman din anii 1970 și 1980.

De asemenea, actorul a jucat în filmele de succes Runaway Jury și The Conservation, precum și în The Royal Tenenbaums al lui Wes Anderson.

Ultima sa apariție pe marele ecran a fost în rolul lui Monroe Cole în Welcome to Mooseport în 2004.

