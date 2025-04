GALERIE FOTO. Imagini de la scurta întâlnire dintre Volodimir Zelenski şi Donald Trump, cu ocazia funeraliilor Papei Francisc

Anunțul a fost făcut de preşedinţia ucraineană, la câteva ore după ce liderul american dăduse asigurări că Kievul şi Moscova sunt ''foarte aproape de un acord'', transmit AFP şi Reuters.

''Reuniunea a avut loc şi deja s-a terminat'', a indicat purtătorul de cuvânt al preşedintelui ucrainean, Serhii Nikiforov, fără a oferi alte detalii.

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a afirmat că Zelenski şi Trump au avut o ''discuţie foarte productivă'', înaintea funeraliilor Papei Francisc.

Donald Trump met Volodymyr Zelenskyy ahead of the Pope's funeral, Vatican sources have told Sky News.

The US and Ukrainian presidents had a "very productive discussion", according to a White House official.

Pictures show they met inside St Peter's Basilica with Sir Keir Starmer…