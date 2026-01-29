Mai multe școli au fost închise, iar traficul feroviar suspendat pe unele rute din cauza copacilor doborâți de vântul puternic. Și în Spania, în provincia Almeria, autoritățile au închis parcurile și au anulat competițiile sportive organizate în aer liber.

Așa arată Jerez de la Frontera, un oraș din sudul Spaniei, cunoscut pentru istoria sa bogată. Sunt inundații de amploare după ce ploile abundente au umflat râul. Localnicii s-au refugiat pe acoperișuri, în așteptarea salvatorilor.

Bărbat: ”Suntem aici de dimineață și îi ajutăm pe pompieri să salveze persoanele izolate”.

Pornită din Atlantic, furtuna a lovit în plin peninsula iberică. Cele mai multe pagube au fost în Andaluzia. Rafalele violente au smuls copaci, au distrus terasele restaurantelor și locurile de joacă ale copiilor. În Cordoba, multe case au rămas fără acoperiș.

Portugalia, lovită de un „fenomen climatic extrem”

În paralel, ninsori abundente au blocat autostrăzi și trenuri în centrul Spaniei, în special în zona Madridului. Iar vremea nu își revine în următoarele zile.

Și în Portugalia vecină, „fenomenul climatic extrem”, după cum au descris autoritățile urgia care a măturat țara, a lăsat în urmă mai mulți morți și pagube serioase. Într-un oraș de pe coastă, rafalele de vânt au pus la pământ o uriașă roată panoramică. În altă regiune, ploile au inundat un stadion, iar vântul a distrus acoperișul unei catedrale istorice. 12 districte rămân sub alertă de vânt puternic.

