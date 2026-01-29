Vântul a pus la pământ copaci și o roată panoramică în Portugalia, unde cinci persoane au murit. 800.000 de oameni care locuiesc în centrul și nordul țării au rămas fără electricitate.



Asta în timp ce în provincia spaniolă Almeria, autoritățile au închis parcurile și au anulat competițiile sportive organizate în aer liber în contextul unui cod roșu de vijelie.

Puțin obișnuiți cu șoselele înzăpezite, șoferii madrileni au pierdut controlul mașinilor și au avut nevoie de ajutor pentru a înainta.

Trei ore de ninsoare a abundentă au fost suficiente pentru a perturba traficul în Madrid și la periferie. Două dintre rutele principale de acces în oraș au fost blocate timp îndelungat.



„Eu sunt unul dintre șoferii care au rămas blocați pe autostrada M-607 și mi-a fost foarte greu să ajung în oraș. În cele din urmă, niște tineri mi-au sărit în ajutor și mi-au împins mașina” a explicat un localnic.

În oraș, autobuzele au fost nevoite să-și schimbe rutele. Și pe aeroportul Barajas au fost întârzieri după ce una dintre piste a fost închisă.

Furtuna Kristin a adus ploi abundente și rafale de vânt care au atins viteze de peste 100 de kilometri pe oră. În Andaluzia, Extremadura și Castilla-La Mancha, numeroși elevi nu au putut ajunge la școală.

Locuitor: „Toți oamenii stau închiși în casă. Nici măcar o pisică nu vezi pe stradă”.

Aceeași furtună a făcut ravagii și în Portugalia. Urgia a lăsat în urmă mai mulți morți și pagube serioase.

Într-un oraș de pe coastă, rafalele de vânt, care au atins viteze și de 140 de kilometri pe oră, au pus la pământ o uriașă roată panoramică.

Iar în Leiria, ploile au inundat un stadion, iar vântul a distrus acoperișul unei biserici.

O altă furtună, botezată Chandra, a făcut prăpăd în Marea Britanie. Zonele de coastă din sud au fost inundate de valuri uriașe, biciuite de vântul care a suflat cu aproape 130 de km pe oră.

Zeci de drumuri au fost închise din cauza ploilor torențiale.

Probleme au fost și în Irlanda. În mai multe localități de lângă Dublin, viiturile au purtat la vale zeci de mașini și nămolul a ajuns în casele oamenilor.

În plus, 20.000 de locuințe au rămas fără curent. Peste 300 de școli au fost închise, iar mai multe zboruri interne și curse de feribot, anulate.

Pe de altă parte, sud-estul Australiei se coace sub un val de căldură care a adus temperaturi fără precedent. În două așezări din statul Victoria, termometrele au indicat 48,9 grade celsius, valori care depășesc recordul din 2009.

