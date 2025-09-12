SUA cer Ungariei și Slovaciei să nu mai cumpere gaz rusesc și să se aprovizioneze de la „prietenii săi”

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a cerut ţărilor UE care încă cumpără combustibili fosili din Rusia să sprijine eforturile blocului de a reduce dependenţa de Moscova și să opteze pentru livrări din SUA.

Vorbind vineri la un eveniment la Bruxelles, unde a avut întâlniri săptămâna aceasta cu oficiali cu care a discutat despre creşterea importurilor de gaz natural lichefiat din SUA şi întreruperea fluxului de fonduri care finanţează războiul Rusiei împotriva Ucrainei, Chris Wright a declarat că ar fi de preferat ca Europa să se aprovizioneze de la „prietenii săi”, potrivit Politico.

Întrebat de POLITICO dacă ţări precum Ungaria şi Slovacia, care s-au opus eforturilor Comisiei Europene de a elimina treptat gazul rusesc, ar trebui să pună capăt în cele din urmă relaţiilor cu Kremlinul, Wright a răspuns „absolut”.

„Vrem să înlocuim tot gazul rusesc. Preşedintele Trump, America şi toate ţările UE, vrem să punem capăt războiului ruso-ucrainean”, a declarat Wright. „Cu cât putem strangula mai mult capacitatea Rusiei de a finanţa acest război criminal, cu atât mai bine pentru noi toţi. Aşadar, răspunsul la întrebarea dvs. este: absolut”, a spus oficialul american.

Alternative pentru energia nucleară

În acelaşi timp, Wright a solicitat ţărilor europene să găsească alternative la energia nucleară rusă, afirmând: „Vrem să vedem tehnologie nucleară provenind din Statele Unite sau din cadrul UE”.

Joi, cea mai înaltă instanţă a UE a decis că executivul european a greşit atunci când a permis Ungariei să acorde ajutoare de stat pentru a finanţa o extindere majoră a instalaţiilor sale nucleare cu „sprijinul Rusiei”. Curtea Europeană de Justiţie a declarat că oficialii ar fi trebuit să stabilească dacă construcţia centralei Paks II, în parteneriat cu firma de stat rusă Rosatom, a încălcat regulile de achiziţii publice.

Prim-ministrul populist al Ungariei şi aliatul lui Trump, Viktor Orbán, a militat mult timp în favoarea proiectului Paks II şi împotriva sancţiunilor UE împotriva Rusiei, inclusiv a planului comisarului pentru energie Dan Jørgensen de a elimina treptat toate importurile de gaz din această ţară până în 2027.

