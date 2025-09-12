SUA cer Ungariei și Slovaciei să nu mai cumpere gaz rusesc și să se aprovizioneze de la „prietenii săi”

Stiri externe
12-09-2025 | 15:36
gaz rusesc
Shutterstock

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a cerut ţărilor UE care încă cumpără combustibili fosili din Rusia să sprijine eforturile blocului de a reduce dependenţa de Moscova și să opteze pentru livrări din SUA.

autor
Aura Trif

Vorbind vineri la un eveniment la Bruxelles, unde a avut întâlniri săptămâna aceasta cu oficiali cu care a discutat despre creşterea importurilor de gaz natural lichefiat din SUA şi întreruperea fluxului de fonduri care finanţează războiul Rusiei împotriva Ucrainei, Chris Wright a declarat că ar fi de preferat ca Europa să se aprovizioneze de la „prietenii săi”, potrivit Politico.

Întrebat de POLITICO dacă ţări precum Ungaria şi Slovacia, care s-au opus eforturilor Comisiei Europene de a elimina treptat gazul rusesc, ar trebui să pună capăt în cele din urmă relaţiilor cu Kremlinul, Wright a răspuns „absolut”.

„Vrem să înlocuim tot gazul rusesc. Preşedintele Trump, America şi toate ţările UE, vrem să punem capăt războiului ruso-ucrainean”, a declarat Wright. „Cu cât putem strangula mai mult capacitatea Rusiei de a finanţa acest război criminal, cu atât mai bine pentru noi toţi. Aşadar, răspunsul la întrebarea dvs. este: absolut”, a spus oficialul american.

Alternative pentru energia nucleară

În acelaşi timp, Wright a solicitat ţărilor europene să găsească alternative la energia nucleară rusă, afirmând: „Vrem să vedem tehnologie nucleară provenind din Statele Unite sau din cadrul UE”.

Citește și
Bogdan Ivan
Ministrul Energiei: Fără măsuri urgente, prețul energiei va exploda. Centralele pe gaz, doar pe hârtie

Joi, cea mai înaltă instanţă a UE a decis că executivul european a greşit atunci când a permis Ungariei să acorde ajutoare de stat pentru a finanţa o extindere majoră a instalaţiilor sale nucleare cu „sprijinul Rusiei”. Curtea Europeană de Justiţie a declarat că oficialii ar fi trebuit să stabilească dacă construcţia centralei Paks II, în parteneriat cu firma de stat rusă Rosatom, a încălcat regulile de achiziţii publice.

Prim-ministrul populist al Ungariei şi aliatul lui Trump, Viktor Orbán, a militat mult timp în favoarea proiectului Paks II şi împotriva sancţiunilor UE împotriva Rusiei, inclusiv a planului comisarului pentru energie Dan Jørgensen de a elimina treptat toate importurile de gaz din această ţară până în 2027.

Momentul în care ucigașul lui Charlie Kirk a fugit de la locul crimei. Ar fi așteptat jumătate de oră până să acționeze.VIDEO

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, SUA, gaz, donald trump,

Dată publicare: 12-09-2025 15:36

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Un camion cu gaz a explodat în Mexico City generând o „undă de șoc”. Patru persoane au murit și alte 90 sunt rănite
Stiri externe
Un camion cu gaz a explodat în Mexico City generând o „undă de șoc”. Patru persoane au murit și alte 90 sunt rănite

O explozie a unui camion cu gaz care a generat o „undă de șoc” în Mexico City, miercuri, a ucis cel puțin patru persoane și a rănit 90, potrivit procuraturii orașului.

Ministrul Energiei: Fără măsuri urgente, prețul energiei va exploda. Centralele pe gaz, doar pe hârtie
Stiri actuale
Ministrul Energiei: Fără măsuri urgente, prețul energiei va exploda. Centralele pe gaz, doar pe hârtie

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, vineri seară, că, dacă România nu va lua măsuri urgente pentru a reduce preţul energiei, atunci riscă să devină dependentă energetic faţă de alte state.

„Poarta către Iad” se închide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO
Stiri Diverse
„Poarta către Iad” se închide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

Craterul de gaz Darvaza, cunoscut sub numele de „Poarta către Iad”, situat în deșertul Karakum din Turkmenistan, începe să se stingă după mai bine de jumătate de secol de ardere constantă.

Recomandări
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului
Stiri Economice
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului

Misiunea Fondului Monetar Internaţional pentru România și-a prezentat concluziile vizitei efectuate la Bucureşti, după consultările cu autorităţile române.

Donald Trump a anunțat că suspectul în cazul uciderii lui Charles Kirk a fost prins și speră să primească pedeapsa cu moartea
Stiri externe
Donald Trump a anunțat că suspectul în cazul uciderii lui Charles Kirk a fost prins și speră să primească pedeapsa cu moartea

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat vineri după-amiază că principalul suspect în cazul asasinării lui Charles Kirk a fost prins și că acesta este în custodia autorităților.

Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe
Stiri Economice
Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe

Bucureștiul, alături de Hunedoara și Brașov au cele mai mari pensii medii din țară. La polul opus se află Giurgiu, Vrancea și Botoșani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Septembrie 2025

47:58

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Septembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
11 Septembrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28