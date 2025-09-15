Donald Trump cere ţărilor europene să îşi înăsprească sancţiunile împotriva Rusiei: „Nu sunt suficient de dure”

15-09-2025 | 08:39
Donald Trump
Preşedintele american, Donald Trump, a cerut duminică ţărilor europene să îşi înăsprească sancţiunile împotriva Moscovei, informează luni EFE.

Mihaela Ivăncică

"Europa cumpără petrol din Rusia. Nu vreau să cumpere petrol, iar sancţiunile pe care le impune nu sunt suficient de dure. Sunt dispus să impun sancţiuni, dar va trebui să le înăsprească proporţional cu ceea ce fac eu", a declarat preşedintele Trump reporterilor în New Jersey.

Preşedintele SUA a reiterat astfel mesajul pe care îl exprimase deja într-o scrisoare trimisă sâmbătă statelor membre NATO în care a avertizat că nu va impune noi sancţiuni Moscovei în timp ce unii aliaţi continuă să achiziţioneze ţiţei rusesc.

"Sunt dispus să impun sancţiuni importante Rusiei atunci când toate statele NATO vor conveni şi vor începe să facă acelaşi lucru şi când toate statele vor înceta să cumpere petrol din Rusia", a scris preşedintele american.

Ţări care continuă să importe petrol rusesc

Turcia, Ungaria şi Slovacia continuă să importe petrol rusesc, deşi majoritatea ţărilor europene au încetat să facă acest lucru după declanşarea invaziei ruse în Ucraina în 2022.

dmitri medvedev vladimir putin
Fostul președinte rus care a spus despre români că ”nu sunt o națiune”, decorat de Vladimir Putin

Atât Statele Unite, cât şi ţările europene menţin sancţiuni financiare şi comerciale severe împotriva Rusiei, care au avut impact asupra economiei acesteia, deşi nu au reuşit să oprească războiul.

Scrisoarea preşedintelui Trump apare într-un moment de tensiune ridicată, după ce săptămâna trecută 19 drone ruseşti au violat spaţiul aerian al Poloniei şi au fost doborâte de NATO.

Preşedintele american Donald Trump îşi exprimă de luni de zile frustrările legate de refuzul Rusiei de a pune capăt războiului din Ucraina şi pe 15 august l-a primit pe omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska, pentru a impulsiona negocierile de pace, dar întâlnirea s-a încheiat fără progrese concrete.

Sursa: Agerpres

Cum au fost îngropate în promisiuni satele lovite de inundații din Covasna și Suceava. Statul nu are un cadastru al apelor
Romania, te iubesc!
Cum au fost îngropate în promisiuni satele lovite de inundații din Covasna și Suceava. Statul nu are un cadastru al apelor

După ei, potopul, partea a II-a. Avem hărți. Avem bugete. Teoretic avem și soluții. Dar când vin apele, realitatea e mereu aceeași.

Moțiune simplă în Senat, împotriva ministrului Educației. Daniel David a anunțat că demisionează dacă aceasta trece
Stiri Politice
Moțiune simplă în Senat, împotriva ministrului Educației. Daniel David a anunțat că demisionează dacă aceasta trece

Plenul Senatului va dezbate şi vota luni moţiunea simplă prin care sunt criticate politicile Guvernului în domeniul educaţiei, informează site-ul forului legislativ. Ministrul Daniel David a anunțat că va demisiona dacă moțiunea trece. 

Emmy 2025. Owen Cooper, din „Adolescence", a devenit cel mai tânăr câștigător al unui premiu Emmy
Stiri Mondene
Emmy 2025. Owen Cooper, din „Adolescence”, a devenit cel mai tânăr câștigător al unui premiu Emmy

Owen Cooper, vedeta serialului britanic Adolescence, a intrat în istorie devenind cel mai tânăr actor care a câștigat un premiu Emmy. El a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar.

