”Vă rog să-i transmiteţi liderului suprem aprecierea mea pentru mesajul său şi urările mele de sănătate şi bunăstare”, a declarat Putin luni, în timpul unei întâlniri la Sankt Petersburg cu ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, potrivit unui comunicat al Kremlinului.

”Vedem cât de curajos şi eroic luptă poporul iranian pentru independenţa şi suveranitatea sa”, a spus Putin, adăugând că Rusia „va face tot ceea ce este în interesul dumneavoastră şi al tuturor popoarelor din regiune pentru a se asigura că această pace este realizată cât mai repede posibil”.

Ce se știe despre starea de sănătate a liderului suprem iranian

Au apărut numeroase întrebări cu privire la starea de sănătate a lui Khamenei, având în vedere absenţa sa prelungită pe fondul războiului dintre SUA, Israel şi Iran.

O sursă a declarat pentru CNN luna trecută că Khamenei a suferit o fractură la picior, o vânătaie la ochiul stâng şi răni minore la faţă în aceeaşi serie de atacuri care i-au ucis tatăl şi pe principalii comandanţi militari ai Iranului.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni că SUA „au indicii” că Khamenei este încă în viaţă, deşi a spus că nu este clar câtă credibilitate are noul lider suprem în Iran.

„Nu avem dovezi că nu ar fi (în viaţă). Cred că a fi în viaţă şi a fi la putere sunt două chestiuni diferite”, a declarat Rubio într-un interviu acordat Fox News.

Un alt raport al Reuters a citat surse anonime care afirmă că acesta participă la întâlniri cu înalţi oficiali prin intermediul conferinţelor audio şi este implicat în luarea deciziilor privind probleme majore, inclusiv războiul şi noile negocieri cu Washingtonul.