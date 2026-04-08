Liderul iranian transmitea instrucțiuni prin curieri cu bilețele pentru a evita detectarea de către israelieni, potrivit unor surse avizate citate de Axios, arată news.ro.

Luni dimineață, trimisul american Steve Witkoff, „foarte furios", a catalogat contrapropunerea iraniană în 10 puncte drept „un dezastru, o catastrofă". A urmat o zi „haotică" de amendamente, cu mediatori pakistanezi, egipteni și turci care au transmis proiecte între Washington și Teheran. Până seara, părțile conveniseră un armistițiu de două săptămâni.

„Fără undă verde din partea lui Khamenei, nu ar fi existat un acord", a declarat o sursă regională. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a jucat un rol central în convingerea Gărzii Revoluționare să accepte înțelegerea, în timp ce China sfătuia Iranul să caute o cale de ieșire.

Marți, deși progresele erau vizibile, Trump a lansat amenințarea că „o întreagă civilizație va pieri în această seară". Vicepreședintele Vance a lucrat prin telefon din Ungaria, iar Netanyahu, tot mai îngrijorat că pierde controlul, a obținut asigurări că SUA vor insista ca Iranul să renunțe la programul nuclear și la rachetele balistice.

Retragerea trupelor, la 15 minute după anunțul oficial

Confuzia în jurul deciziei lui Trump era atât de mare, încât apropiații săi credeau până în ultimul moment că va respinge oferta. Cu puțin înainte de anunț, Trump l-a convins pe Netanyahu să respecte încetarea focului, apoi a încheiat acordul cu mareșalul pakistanez Asim Munir. Forțele americane au primit ordinul de retragere la 15 minute după postarea președintelui.

Araghchi a promis că Iranul va deschide Strâmtoarea Hormuz „în coordonare cu forțele armate iraniene". Rămâne de văzut cât de ferm va fi respectat armistițiul, în condițiile în care diferențele majore dintre Washington și Teheran lasă o „posibilitate foarte reală ca războiul să reînceapă".