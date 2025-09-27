Fraude sociale masive în Germania. Românii și bulgarii sunt folosiți de traficanți pentru a obține beneficii financiare

Stiri externe
27-09-2025 | 19:27
germania

Autoritățile germane au început inspecții și descinderi ca să identifice și să aresteze indivizi care aduc străini săraci, cu precădere români și bulgari, nu ca să muncească, ci ca să exploateze sistemul generos de asistență socială al acestei țări.

autor
Știrile PRO TV

În ultimii doi ani, aceste practici au păgubit statul german cu 20 de miliarde de euro.

Străinii respectivi trăiesc în condiții deplorabile în clădiri abandonate și sunt obligați să predea traficanților beneficiile sociale și alocațiile pentru copii primite de la statul german.

Potrivit autorităților, abuzurile au luat amploare în ultimii doi ani. Situația este acum anchetată la nivel federal, iar autoritățile vor să-i pună capăt.

Războiul dronelor. Aparate zburătoare neidentificate, detectate în mai multe țări europene. Sistemul olandez de neutralizare

Sursa: Pro TV

Etichete: germania, traficanți, ajutoare,

Dată publicare: 27-09-2025 19:27

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
Citește și...
Iranul și-a rechemat ambasadorii din Europa, înaintea reluării sancţiunilor ONU, la miezul nopţii de sâmbătă spre duminică
Stiri externe
Iranul și-a rechemat ambasadorii din Europa, înaintea reluării sancţiunilor ONU, la miezul nopţii de sâmbătă spre duminică

Iranul şi-a rechemat ambasadorii din Franţa, Germania şi Regatul Unit, pe fondul eşecului negocierilor nucleare şi al reluării sancţiunilor ONU, relatează AFP, citând presa iraniană de stat.

Germania vrea să devină vârful de lance al reînarmării Europei. Contract de 1,2 miliarde de dolari cu SUA, pentru rachete
Stiri Economice
Germania vrea să devină vârful de lance al reînarmării Europei. Contract de 1,2 miliarde de dolari cu SUA, pentru rachete

Autorităţile americane au anunţat joi că şi-au dat acordul pentru vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente conexe, cu o valoare totală de 1,23 miliarde de dolari, către Germania, un aliat angajat într-o "cursă a înarmărilor".

Un bărbat cu dublă cetățenie, germană și americană, a fost reținut la Galați. Era căutat pentru fraude de 1,5 mil. de euro
Stiri actuale
Un bărbat cu dublă cetățenie, germană și americană, a fost reținut la Galați. Era căutat pentru fraude de 1,5 mil. de euro

Un bărbat cu dublă cetăţenie, germană şi americană, a fost reţinut la Galaţi în baza unui mandat european emis de Germania pentru înşelăciuni. Prejudiciul estimat se ridică la 1,5 milioane de euro, a anunţat joi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi.

Recomandări
Val de concedieri în România. Aproape 12.000 de angajați au fost afectați în prima jumătate a anului 2025
Stiri Sociale
Val de concedieri în România. Aproape 12.000 de angajați au fost afectați în prima jumătate a anului 2025

Cu o economie care încetinește și bugete tot mai mici pentru investiții, concedierile devin inevitabile în tot mai multe companii.

ANAF vrea să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ar putea fi dotați cu drone
Stiri actuale
ANAF vrea să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ar putea fi dotați cu drone

Autoritățile vor să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ANAF deja nu mai merg "în orb", ci sunt ghidați de un soft avansat unde să meargă în control, spun responsabilii de la Finanțe.

Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”
Stiri Politice
Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”

Preşedintele Nicuşor Dan va participa luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 27 Septembrie 2025

02:01:42

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28