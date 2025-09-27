Fraude sociale masive în Germania. Românii și bulgarii sunt folosiți de traficanți pentru a obține beneficii financiare

Autoritățile germane au început inspecții și descinderi ca să identifice și să aresteze indivizi care aduc străini săraci, cu precădere români și bulgari, nu ca să muncească, ci ca să exploateze sistemul generos de asistență socială al acestei țări.

În ultimii doi ani, aceste practici au păgubit statul german cu 20 de miliarde de euro.

Străinii respectivi trăiesc în condiții deplorabile în clădiri abandonate și sunt obligați să predea traficanților beneficiile sociale și alocațiile pentru copii primite de la statul german.

Potrivit autorităților, abuzurile au luat amploare în ultimii doi ani. Situația este acum anchetată la nivel federal, iar autoritățile vor să-i pună capăt.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













