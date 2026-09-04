Potrivit autorităților, cei doi ar fi obținut peste un milion de dolari din exploatarea sexuală a unei minore. Avocații lor susțin că acuzațiile sunt vechi și că fac parte din dosarul pe care judecătorii Curții de Apel l-au întors la DIICOT în 2024.

Arestați preventiv în Miami în luna iulie, frații Tate au aflat dintr-o scrisoare de la avocatul lor din România că au fost trimiși în judecată pentru infracțiuni grave. Potrivit procurorilor DIICOT, Andrew Tate ar fi recrutat în 2012, prin metoda „loverboy", o minoră de 15 ani, aflată într-o situație vulnerabilă.

„Prin inducerea în eroare cu privire la intenția de a întemeia o relație și existența unor sentimente reale de iubire, a recrutat-o și a adăpostit-o într-un imobil din orașul Luton, Marea Britanie, în scopul exploatării sexuale." - a transmis DIICOT.

Corespondent PROTV: „După ce i-a câștigat încrederea, procurorii DIICOT spun că Andrew Tate ar fi șantajat-o emoțional pe adolescentă și ar fi constrâns-o, inclusiv prin violență, să apară în materiale pornografice și să facă videochat în folosul lui."

Anchetatorii consideră că fratele său, Tristan Tate, știa ce se întâmplă și chiar s-ar fi ocupat de gestionarea activității de videochat a minorei, astfel încât să obțină venituri cât mai mari. Iar dacă fata nu respecta un anumit program sau indicațiile lui, de asemenea ar fi recurs la agresiuni fizice. Conform dosarului, în 2020, o altă victimă le-ar fi căzut în capcană.

„Inculpatul în vârstă de 39 de ani a întreținut în mod repetat raporturi sexuale și acte sexuale cu o altă victimă minoră, în vârstă de 15 ani, atât la domiciliul său, cât și într-o altă locație, tot din județul Ilfov." - a mai transmis DIICOT.

Corespondent PROTV: „Tot procurorii susțin că de pe urma unei singure fete, frații Tate ar fi câștigat peste 1,2 milioane de dolari. Când adevărul a ieșit la iveală, suspecții ar fi încercat să spele banii cumpărând pe numele unor apropiați patru mașini de peste 800.000 de euro. Aceste autoturisme au fost confiscate."

Alexandru Rîșniță, unul din avocații fraților Tate: „Nu sunt acuzații noi, din cele foarte multe, subsecvente câștigării camerei preliminare de noi în 2024, au ales doar două din 31 de presupuse victime, au disjuns dosarul și l-au trimis în judecată."

Andrew și Tristan Tate au fost arestați preventiv în Miami pe 18 iulie, după ce britanicii au cerut extrădarea lor pentru că ar fi exploatat sexual patru victime, unele minore, între 2010 și 2017. Frații Tate au respins toate acuzațiile, iar pe 13 august au cerut eliberarea pe cauțiune.

Apărătorii din România au solicitat DIICOT să traducă tot rechizitoriul și să-l trimită în Miami, ca să îl citească și clienții lor.