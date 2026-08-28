Cei doi sunt acuzați de viol și trafic de persoane, acuzații pe care le neagă, relatează news.ro, care citează BBC.

Îmbrăcați în uniforme de detenție de culoare bej, frații Tate au susținut că nu au comis infracțiunile de care sunt acuzați și au criticat dur condițiile în care sunt ținuți în custodia autorităților americane.

Procurorii se tem că frații Tate ar putea fugi

Avocații guvernului american au susținut în fața instanței că cei doi reprezintă un risc de fugă. Procurorii au invocat faptul că frații au mai multe pașapoarte și au acces la resurse financiare care le-ar putea permite să părăsească țara și să evite extrădarea.

Apărarea a respins aceste argumente și a susținut că notorietatea celor doi influenceri ar face extrem de dificilă o eventuală fugă.

Judecătoarea americană Lauren Louis urmează să pronunțe ulterior, în scris, o decizie privind eliberarea pe cauțiune a celor doi frați, care au cetățenie britanică și americană. Andrew și Tristan Tate au fost arestați la Miami pe 19 iulie.

În timpul audierii de joi, frații au fost aduși în sala de judecată în cătușe și au fost chestionați pe rând de avocații lor și de procurori.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, a respins acuzațiile care îi sunt aduse.

„Nu am comis niciodată infracțiunile de care sunt acuzat”, a declarat acesta în fața instanței.

Avocații apărării au susținut, la rândul lor, că frații au respectat condițiile impuse în perioada în care s-au apărat împotriva acuzațiilor din Marea Britanie, dar și într-un alt dosar deschis în România.

Tristan Tate reclamă condițiile din detenție

Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, a descris în fața instanței condițiile în care este ținut în detenție. El a spus că se află într-un spațiu îngust și foarte cald, cu acces redus la lumină naturală și posibilități limitate de mișcare.

„Începe să mă deranjeze pentru că nu pot contribui la propria mea apărare”, a afirmat Tristan Tate, potrivit CBS News, partenerul american al BBC.

El a descris situația drept „o moarte lentă” și a susținut că a slăbit aproximativ 6,3 kilograme de la momentul arestării.

Ambasada britanică a depus documente la instanța americană prin care solicită ca frații Tate să rămână în arest preventiv, în timp ce autoritățile britanice pregătesc procedura de extrădare.

Autoritățile americane i-au arestat pe cei doi luna trecută, după ce Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) din Marea Britanie a anunțat zeci de noi acuzații formulate împotriva lor.

Autoritățile britanice au termen până la 16 septembrie pentru a depune o cerere completă de extrădare.

Procurorii invocă averea și pașapoartele fraților Tate

Avocații guvernului american au respins afirmațiile potrivit cărora frații și-ar fi exagerat averea doar pentru a-și construi o imagine mai puternică în mediul online.

Procurorii federali au susținut că Andrew și Tristan Tate au acces la resurse financiare care le-ar putea permite să își finanțeze fuga. Aceștia au invocat și declarațiile publice ale fraților, care s-ar fi lăudat în trecut cu faptul că dețin mai multe pașapoarte.

Deocamdată, judecătoarea Lauren Louis nu a luat o decizie privind eliberarea pe cauțiune. Hotărârea urmează să fie transmisă ulterior în scris.

Andrew Tate, fost kickboxer profesionist, le-a spus judecătorilor că a fost nevoit să revină în ring pentru a-și asigura veniturile. El susține că a acceptat meciuri împotriva unor adversari mai tineri și mai grei, potrivit CBS News.

„A trebuit să mă întorc în ringul de box împotriva unor adversari mai grei și mai tineri”, a declarat Tate.

Referindu-se la declarațiile sale controversate de pe internet, influencerul a recunoscut că unele dintre afirmațiile sale au fost făcute pentru a atrage atenția.

„Am spus niște prostii, dar uneori trebuie să agiți internetul ca să fii remarcat”, a mărturisit el, potrivit CBS.

Tate a comparat situația sa cu cea a celebrului traficant de droguri mexican Joaquín „El Chapo” Guzmán.

„Aceasta este realitatea internetului. Sunt tratat ca El Chapo, dar am un dosar impecabil în sistemul judiciar”, a afirmat el.

Întrebat de avocatul său, Joseph McBride, Andrew Tate a negat că ar fi traficant de persoane.

O femeie care spune că are doi copii cu Andrew Tate a depus mărturie

Apărarea a chemat-o în instanță și pe Natasha Sesay, din Anglia, pentru a susține cererea de eliberare a lui Andrew Tate.

Femeia a vorbit despre relația pe care spune că o are cu influencerul de aproximativ cinci ani. Sesay a afirmat că cei doi au împreună un copil și că așteaptă un al doilea.

„E plăcut să-l am acasă”, a declarat ea în fața instanței, relatează CBS.

Sesay a susținut, de asemenea, că, în ciuda imaginii pe care Tate și-a construit-o în mediul online, acesta nu ar fi fost violent față de femei.

„Nu a fost niciodată violent față de femei”, a spus femeia, potrivit CBS.

59 de acuzații în Marea Britanie

Frații Tate se confruntă în Marea Britanie cu un total de 59 de acuzații penale, printre care viol, infracțiuni legate de trafic sexual și acuzații privind imagini indecente cu un copil.

Potrivit procurorilor britanici, 21 de acuzații au fost formulate anul trecut, iar alte 38 au fost adăugate luna trecută. În total, acuzațiile vizează șapte reclamante.

Frații Tate s-au confruntat și cu acuzații privind traficul de persoane în România, începând din 2022. Cei doi au fost supuși unei interdicții de călătorie până în 2025, când li s-a permis să călătorească în Statele Unite.

Tristan Tate a susținut în fața instanței din Miami că extrădarea în Marea Britanie ar avea consecințe dramatice pentru el.

„Dacă mă duc în Anglia, mă vor închide și îmi vor lua tot ce am muncit vreodată”, a declarat Tristan Tate joi, de la bară.

El a vorbit și despre dosarul din România, afirmând că acuzațiile i-au afectat profund viața și situația financiară.

„Mi-au luat totul, chiar și conturile de economii destinate fondurilor pentru facultate ale copiilor mei. Acest caz este decisiv pentru mine”, a spus Tristan Tate, potrivit CBS.

Familia Tate și-a construit o vastă comunitate de urmăritori în așa-numita „manosferă”, promovând online un stil de viață asociat cu bogăția ostentativă, luxul și excesul.

Andrew Tate a strâns milioane de urmăritori, publicul său fiind format în principal din tineri bărbați.

În pofida susținerii publice pe care frații Tate i-au oferit-o președintelui american Donald Trump, Casa Albă a transmis că acesta nu se va implica în procedura de extrădare a celor doi.