Noua platformă va facilita accesul publicului la date și va marca un pas important în transformarea digitală a administrației franceze.

„Putem fie să fim subjugați de această revoluție (a inteligenței artificiale), fie să o conducem”, a declarat Lecornu într-un mesaj pe X. „Întrebarea nu mai este dacă statul va utiliza inteligența artificială, ci cât de repede se va transforma”, a adăugat el, conform Agerpres.

Franța vrea propriile instrumente, nu dependență de puteri străine

Premierul francez a subliniat că investiția nu este doar una tehnică, ci și strategică. „Nu ne putem baza pe instrumente dezvoltate de puteri străine. Franța trebuie să aibă propriile sale instrumente”, a spus Lecornu.

Anunțul a fost făcut chiar înainte de începerea ediției din 2026 a conferinței anuale de tehnologie Viva Tech de la Paris, una dintre cele mai importante întâlniri ale industriei tech la nivel mondial.

Un chatbot pentru toate serviciile de stat

Noul chatbot comun va fi integrat în toate serviciile publice, oferind cetățenilor un punct unic de acces la informații și proceduri administrative. Deși detaliile tehnice nu au fost încă făcute publice, inițiativa face parte dintr-un efort mai larg al Parisului de a accelera digitalizarea statului și de a reduce decalajul față de liderii globali în domeniul inteligenței artificiale.

Investiția de 655 de milioane de dolari este una dintre cele mai mari alocări bugetare pentru AI anunțate de un guvern european în ultimii ani, reflectând ambiția Franței de a deveni un hub european al inteligenței artificiale și de a reduce dependența de tehnologiile dezvoltate în SUA sau China.