Conducând aproape 35.000 de localități – de la marile orașe până la sate cu doar câteva zeci de locuitori –, primarii sunt cei mai apreciați aleși ai Franței.

Mulți au obținut suficiente voturi pentru a fi aleși în primul tur duminica trecută, dar cursele strânse din cele mai mari orașe ale Franței vor ajunge în turul doi, scrie Reuters.

Una dintre cele mai importante alegeri va avea loc la Marsilia, al doilea oraș ca mărime al țării, unde turul doi opune Raliul Național (RN) de extremă dreaptă împotriva primarului socialist în funcție. Dacă RN ar câștiga, ar fi o victorie majoră pentru ei.

La Paris, sondajele de opinie arată că victoria – fie a conservatorilor, fie a stângii – se încadrează în marja de eroare.

Votarea începe la ora 8:00 (07:00 GMT) și se încheie între orele 18:00 și 20:00. Rezultatele vor fi anunțate pe parcursul serii.

Test pentru partidul RN

Partidul RN, anti-imigrație și eurosceptic, a avut până acum dificultăți în a obține câștiguri semnificative în alegerile municipale.

Primul tur a adus rezultate mixte pentru partid, care a fost reales în mai multe orașe, dar nu a reușit să obțină victorii majore în afara bastioanelor sale din sud și nord.

„Este adevărat că aceste alegeri municipale din 2026 nu reprezintă o victorie zdrobitoare pentru Adunarea Națională – departe de asta. Dar... ele confirmă integrarea sa teritorială în Franța”, a declarat Anne Muxel, directoare de cercetare în științe politice la Universitatea Sciences Po.

Șansele RN de a câștiga cel mai mare premiu pe care îl râvnește – Marsilia – au suferit o lovitură când candidatul de extremă stânga Sebastien Delogu, din partidul France Unbowed (LFI), s-a retras din turul al doilea din cauza îngrijorării că divizarea voturilor stângii ar putea ajuta RN.

Cu toate acestea, în orașul Nisa de pe Riviera Franceză, un aliat al partidului lui Le Pen, conservatorul renegat Eric Ciotti, pare să fie pe cale să câștige împotriva unui candidat susținut de centru.

Cursă strânsă la Paris

La Paris, condus de stânga din 2001, candidatul socialist a fost în frunte în primul tur. Dar un candidat de extremă dreapta a decis să se retragă din turul doi pentru a o ajuta pe Rachida Dati, o fostă ministră de interne conservatoare, să smulgă orașul din mâinile stângii, ceea ce înseamnă că acum este o cursă foarte strânsă.

Mii de scrutinuri municipale separate se concentrează adesea pe probleme strict locale, iar rezultatul lor nu permite să se prevadă cine va câștiga alegerile prezidențiale din aprilie 2027.

Totuși, ele evidențiază tendințe, atât în ceea ce privește popularitatea, cât și tipul de alianțe care pot fi încheiate într-un peisaj politic din ce în ce mai fragmentat – și modul în care alegătorii reacționează la aceasta.

Alianțe în schimbare între tururile de vot

O întrebare cheie este ce impact vor avea alianțele – sau lipsa acestora – încheiate între cele două tururi.

Negocierile locale dintre partide de la primul tur de duminică au evidențiat diviziuni în stânga, socialiștii încheind acorduri cu rivalii lor de extremă stânga din LFI în unele orașe, precum Lyon și Toulouse, dar nu și în altele, precum Marsilia sau Lille.

LFI nu a fost niciodată puternic în alegerile locale, dar de data aceasta s-a concentrat mai mult pe acestea, iar rolul-cheie pe care îl va juca în determinarea câștigătorului în unele dintre scrutinuri demonstrează puterea sa crescândă.

„Se poate observa clar că, datorită rezultatelor relativ bune obținute de partidul «Franța neînfrântă» la alegerile locale, acest partid și liderul său, Jean-Luc Mélenchon, recâștigă o poziție de putere în cadrul echilibrului de forțe de pe stânga”, a declarat Muxel, de la Sciences Po.