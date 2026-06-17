Astfel, miniştrii vor putea ordona de acum înainte teste de depistare inopinate şi obligatorii pentru membrii cabinetelor lor. De asemenea, şi ei vor trebui să se supună acestor teste, relatează Le Figaro.

Sébastien Lecornu doreşte ca guvernul să-şi dovedească integritatea. Într-o circulară publicată marţi seara, prim-ministrul le cere miniştrilor să organizeze de acum înainte „teste de depistare inopinate şi obligatorii, sub formă de teste de salivă” pentru membrii cabinetelor lor, precum şi pentru titularii de funcţii la nivelul guvernului, „având în vedere natura misiunilor pe care le îndeplinesc, expunerea lor şi cerinţa specială de exemplaritate care li se aplică”.

Miniştrii vor trebui, de asemenea, să se supună acestor teste, a confirmat, pentru Le Figaro, cabinetul lui Sébastien Lecornu.

În acest document, la care Le Figaro a avut acces, Sébastien Lecornu precizează că testele vor avea ca scop „verificarea faptului că persoanele în cauză nu consumă substanţe stupefiante (...) inclusiv ocazional, în cadru privat”.

Un consum ar constitui „pe lângă punerea în pericol a propriei lor integrităţi şi impactul asupra serviciului, o vulnerabilitate personală susceptibilă de a fi exploatată de grupuri de presiune, reţele criminale sau manevre de ingerinţă”, precizează circulara.

Funcţionarii care fac obiectul unei autorizări vor fi, de asemenea, supuşi acestor teste de depistare, precizează prim-ministrul, care solicită membrilor guvernului său să elaboreze „un plan de acţiune” pe care să i-l transmită înainte de data de 26 iunie.

„În cazul unor rezultate pozitive, veţi evalua consecinţele care se impun, inclusiv pe plan disciplinar. Acelaşi lucru se va aplica şi în cazul refuzului de a se supune acestor teste”, prevede documentul, înainte de a preciza că miniştrii vor trebui, de asemenea, să se asigure că aceste persoane sunt orientate în mod sistematic către structuri de îngrijire medicală.

„Un plan de prevenire, dar şi de consultări în domeniul dependenţelor, va trebui, de asemenea, să fie implementat şi propus în mod sistematic, în colaborare cu medicina preventivă”, se mai menţionează în document.

În luna februarie a acestui an, Le Canard enchaîné a dezvăluit că prim-ministrul a fost nevoit să se despartă de unul dintre consilierii săi, prins consumând droguri.