FOTO. Cum arată Madonna la 67 de ani. Imagini rare cu vedeta muzicii pop și copiii săi în Italia

Stiri externe
17-08-2025 | 09:10
Madonna
Profimedia

Madonna s-a bucurat de o zi în familie cu copiii ei la faimosul Palio di Siena din Toscana, sâmbătă. Regina popului, în vârstă de 67 de ani, nu putea să-și ștergă zâmbetul de pe față în timp ce urmărea cursa de cai italiană.

autor
Sabrina Saghin

Cursa se desfășoară în orașul Siena încă din Evul Mediu, prima cursă oficială fiind organizată în 1633, scrie Daily Mail

Madonna, mama a șase copii, era radiantă în timp ce petrecea timp cu fiicele gemene Stella și Estere, în vârstă de 12 ani, născute în Malawi, pe care le-a adoptat în 2017.

A fost văzută și împreună cu fiul ei DJ Rocco, în vârstă de 25 de ani, pe care îl are împreună cu regizorul Guy Ritchie.

Fiica ei cea mare, Lourdes, în vârstă de 28 de ani, s-a alăturat și ea distracției, jucându-se cu frații și surorile ei.

Citește și
madonna
Madonna îi cere Papei Leon să viziteze Gaza „înainte să fie prea târziu”

Madonna este și mama unei fete de 19 ani, Chifundo „Mercy” James Kambewa Ciccone.

Mercy era o orfană de patru ani care suferea de malarie când Madonna a adoptat-o în 2007, ceea ce a dus la o bătălie juridică de trei ani, din cauza faptului că era divorțată de două ori.

Fiul ei, David Banda, în vârstă de 19 ani, pe care l-a adoptat în 2006, când avea doar 13 luni, în timp ce finanța un orfelinat în Malawi, nu a participat la ieșirea în familie.

Madonna Madonna
Madonna Madonna
Madonna Madonna
Madonna Madonna
Madonna Madonna
Madonna Madonna

Madonna, indiciile unei noi piese

Luna trecută, Madonna și-a înnebunit fanii când a dat indicii despre noua sa piesă muzicală în câteva fotografii postate pe rețelele de socializare.

Ea a confirmat la începutul acestui an că viitorul său album va fi o continuare a albumului său de succes din 2005, Confessions On A Dance Floor.

Pe Instagram, ea a postat o imagine din culisele înregistrărilor sale în studioul din Londra, alături de producătorul Stuart Price.

Împărtășind o serie de fotografii, Madonna a fost văzută în studioul de înregistrări, afișându-și bustul într-un top din dantelă, în timp ce lucra din greu la înregistrarea noilor sale piese.

Madonna a fost văzută și purtând un tricou pe care scria „Mother” în timp ce se plimba prin Big Smoke.

Împărtășind fotografii din studio în februarie, Madonna a fost văzută stând în spatele unei baterii, în altele cântând la microfon, iar în altele pozând pentru cameră în modul în care numai Madonna o poate face.

„Cadoul meu de Valentine's Day pentru toți fanii mei este să vă anunț că pun sufletul și inima în noua mea muzică și abia aștept să o împărtășesc cu voi!”, a scris ea.

Noul album va fi primul ei album după Madame X, lansat în 2019.

Câștigătoarea a șapte premii Grammy nu a dezvăluit data lansării și nici măcar o estimare a momentului în care noua muzică va fi disponibilă.

Sursa: Daily Mail

Etichete: italia, cai, madonna,

Dată publicare: 17-08-2025 09:08

Articol recomandat de sport.ro
Ungurii, obraznici: naționala României, supusă unui tratament indecent, la Szolnok
Ungurii, obraznici: naționala României, supusă unui tratament indecent, la Szolnok
Citește și...
Madonna împlineşte 67 de ani. Momente memorabile din cariera controversatei artiste. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Madonna împlineşte 67 de ani. Momente memorabile din cariera controversatei artiste. GALERIE FOTO

Una dintre cele mai apreciate artiste la nivel mondial, nu doar prin muzica şi stilul său inconfundabile, cât şi prin show-urile pe care le realizează la orice concert, Madonna (nume complet Madonna Louise Veronica Ciccone) s-a născut la 16 august 1958.

 

Madonna îi cere Papei Leon să viziteze Gaza „înainte să fie prea târziu”
Stiri externe
Madonna îi cere Papei Leon să viziteze Gaza „înainte să fie prea târziu”

Madonna l-a îndemnat pe Papa Leon să viziteze Gaza într-o misiune umanitară pentru a ajuta copiii palestinieni care mor de foame, spunând că „nu mai este timp”, a relatat CNN.

NYT: Papa Leon al XIV-lea, rudă îndepărtată cu Madonna, Justin Bieber și Hillary Clinton. Toți ar avea același strămoș
Stiri Mondene
NYT: Papa Leon al XIV-lea, rudă îndepărtată cu Madonna, Justin Bieber și Hillary Clinton. Toți ar avea același strămoș

Papa Leon al XIV-lea ar fi înrudit cu cântăreața Madonna, conform unor cercetări care dezvăluie că primul papă american are legături de familie cu o serie de nume celebre, potrivit unei investigații New York Times.

Recomandări
CNN: Presa rusă a sărbătorit modul în care Vladimir Putin a fost primit de Donald Trump, numind strângerea de mână ”istorică”
Stiri externe
CNN: Presa rusă a sărbătorit modul în care Vladimir Putin a fost primit de Donald Trump, numind strângerea de mână ”istorică”

Donald Trump și Vladimir Putin au continuat să laude summitul din Alaska, despre care spun că a fost un real succes, chiar dacă nu este clar care sunt rezultatele și nici măcar concluziile întâlnirii.

Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”
Stiri externe
Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”

Volodimir Zelenski se va întâlni luni cu Donald Trump la Washington după ce președinții Statelor Unite și Rusiei au plecat din Alaska fără un acord privind Ucraina.

Incendiu fără precedent în orașul Târgu Jiu. 200 ha de vegetație au ars
Stiri actuale
Incendiu fără precedent în orașul Târgu Jiu. 200 ha de vegetație au ars

Un incendiu de proporții a izbucnit sâmbătă la marginea orașului Târgu Jiu. Peste 200 de hectare de vegetație uscată au ars câteva ore, în apropierea mai multor case.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 August 2025

30:03

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12