FOTO. Cum arată Madonna la 67 de ani. Imagini rare cu vedeta muzicii pop și copiii săi în Italia

Madonna s-a bucurat de o zi în familie cu copiii ei la faimosul Palio di Siena din Toscana, sâmbătă. Regina popului, în vârstă de 67 de ani, nu putea să-și ștergă zâmbetul de pe față în timp ce urmărea cursa de cai italiană.

Cursa se desfășoară în orașul Siena încă din Evul Mediu, prima cursă oficială fiind organizată în 1633, scrie Daily Mail

Madonna, mama a șase copii, era radiantă în timp ce petrecea timp cu fiicele gemene Stella și Estere, în vârstă de 12 ani, născute în Malawi, pe care le-a adoptat în 2017.

A fost văzută și împreună cu fiul ei DJ Rocco, în vârstă de 25 de ani, pe care îl are împreună cu regizorul Guy Ritchie.

Fiica ei cea mare, Lourdes, în vârstă de 28 de ani, s-a alăturat și ea distracției, jucându-se cu frații și surorile ei.

Madonna este și mama unei fete de 19 ani, Chifundo „Mercy” James Kambewa Ciccone.

Mercy era o orfană de patru ani care suferea de malarie când Madonna a adoptat-o în 2007, ceea ce a dus la o bătălie juridică de trei ani, din cauza faptului că era divorțată de două ori.

Fiul ei, David Banda, în vârstă de 19 ani, pe care l-a adoptat în 2006, când avea doar 13 luni, în timp ce finanța un orfelinat în Malawi, nu a participat la ieșirea în familie.

Madonna, indiciile unei noi piese

Luna trecută, Madonna și-a înnebunit fanii când a dat indicii despre noua sa piesă muzicală în câteva fotografii postate pe rețelele de socializare.

Ea a confirmat la începutul acestui an că viitorul său album va fi o continuare a albumului său de succes din 2005, Confessions On A Dance Floor.

Pe Instagram, ea a postat o imagine din culisele înregistrărilor sale în studioul din Londra, alături de producătorul Stuart Price.

Împărtășind o serie de fotografii, Madonna a fost văzută în studioul de înregistrări, afișându-și bustul într-un top din dantelă, în timp ce lucra din greu la înregistrarea noilor sale piese.

Madonna a fost văzută și purtând un tricou pe care scria „Mother” în timp ce se plimba prin Big Smoke.

Împărtășind fotografii din studio în februarie, Madonna a fost văzută stând în spatele unei baterii, în altele cântând la microfon, iar în altele pozând pentru cameră în modul în care numai Madonna o poate face.

„Cadoul meu de Valentine's Day pentru toți fanii mei este să vă anunț că pun sufletul și inima în noua mea muzică și abia aștept să o împărtășesc cu voi!”, a scris ea.

Noul album va fi primul ei album după Madame X, lansat în 2019.

Câștigătoarea a șapte premii Grammy nu a dezvăluit data lansării și nici măcar o estimare a momentului în care noua muzică va fi disponibilă.

