Madonna împlineşte 67 de ani. Momente memorabile din cariera controversatei artiste. GALERIE FOTO

Una dintre cele mai apreciate artiste la nivel mondial, nu doar prin muzica şi stilul său inconfundabile, cât şi prin show-urile pe care le realizează la orice concert, Madonna (nume complet Madonna Louise Veronica Ciccone) s-a născut la 16 august 1958.

Artistă cu multe valenţe - cântăreaţă, actriţă, producătoare şi compozitoare -, Madonna este câştigătoare a multor premii Grammy, laureată a Globului de Aur.

Supranumită "Regina muzicii pop", a început să ia lecţii de dans la vârsta de 14 ani, avându-l ca profesor pe Chrystopher Flynn. A frecventat cursurile şcolii Rochester Adams High School, unde s-a remarcat prin rezultatele şcolare şi ca membră a echipei de majorete.

A încheiat studiile preuniversitare în 1976, iar în 1978 a intrat la Facultatea de Dans din Michigan. În anul următor, s-a mutat în New York, cu intenţia de a începe o carieră de dansatoare.

Începutul carierei

În 1982, a creat formaţia muzicală Breakfast Club, ea fiind bateristă şi solistă. După ce a plecat din trupă, a început un nou proiect muzical - Emmy. În acelaşi an, o înregistrare demonstrativă a Madonnei a ajuns la un producător al casei de discuri Sire Records, iar după puţin timp a fost lansată piesa "Everybody", primul single al artistei. La scurt timp, au fost lansate piesele "Burning Up" şi "Holiday", cel din urmă fiind primul ei single care a intrat în topul Billboard Hot 100. În anul următor a apărut albumul de debut, ''Madonna'', care includea single-urile "Borderline" şi "Lucky Star".

Al doilea material discografic, ''Like a Virgin'', a fost lansat în 1984 şi a devenit primul său album clasat pe locul întâi în topurile din SUA. Piesa care dă titlul albumului a rămas timp de şase săptămâni în Billboard Hot 100 pe locul întâi, devenind primul ei hit în clasamentul american. Albumul a mai inclus trei hituri - "Material Girl", "Angel" şi "Dress You Up". ''Like a Virgin'' a fost inclus de National Association of Recording Merchandisers şi Rock and Roll Hall of Fame în lista celor "200 albume decisive ale tuturor timpurilor". În acelaşi an, a început turneul nord-american ''The Virgin Tour''.

Discul ''True Blue'' a apărut în 1986, el incluzând hiturile "Papa Don't Preach", "Live to Tell" şi "Open Your Heart", devenind cel mai bine vândut album al Madonnei din toate timpurile - peste 19 milioane de exemplare vândute în lume - şi ajungând pe prima poziţie în 28 de ţări, fapt catalogat de Cartea Recordurilor ca fiind ''fără precedent''. Single-ul "La Isla Bonita" s-a bucurat de un succes uriaş, în special în Europa, ocupând locul întâi în Austria, Elveţia, Franţa, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

În 1989, a fost lansat discul ''Like a Prayer'', care a ajuns pe primul loc în clasamentul albumelor din America, Madonna devenind astfel primul artist cu trei albume de studio consecutive clasate pe locul întâi în Billboard 200, după seria de opt produsă de Rolling Stones în perioada 1971-1981. De pe album au fost promovate piesele "Like a Prayer", "Express Yourself", "Cherish", "Dear Jessie", "Keep It Together" - toate devenind hituri de top.

„Vogue” a fost cel mai bine vândut extras single al anului 1990

„Vogue” a fost cel mai bine vândut extras single al anului 1990, fiind comercializat în peste două milioane de exemplare în lume. Videoclipul, realizat alb-negru, este un tribut adus perioadei "de aur" a Hollywood-ului, muziciana imitând mai multe vedete, precum Greta Garbo, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, Jean Harlow şi Bette Davis. Din aprilie până în august 1990, Madonna a susţinut un turneu mondial, ''Blond Ambition Tour'', care a cuprins America de Nord, Europa şi Japonia.

La sfârşitul anului 1991, Madonna a lansat discul ''The Immaculate Collection'', care conţine 17 piese, dintre care două noi - "Justify My Love" şi "Rescue Me".

Au urmat albumele ''Erotica'' (1992), ''Bedtime Stories'' (1994), ''Something to Remember'' (1995), dar şi apariţia sa în filmul ''Evita'', unde juca rolul Eva Perón, primind Globul de Aur pentru interpretarea sa. De pe albumul care a însoţit filmul, Madonna a lansat trei melodii - ''You Must Love Me'', ''Don't Cry for Me Argentina'' şi ''Another Suitcase in Another Hall''.

După trei ani în care nu a lansat niciun album de studio nou, în 1998 Madonna a revenit cu un stil nou, cu influenţe de muzică electronică. ''Ray of Light'' a fost albumul cel mai bine primit de critică după ''Like a Prayer''. Cu acest album, Madonna a câştigat trei premii Grammy, iar hiturile ''Frozen'' şi ''Ray of Light'' au intrat în topurile din întreaga lume.

În 1999, Madonna a lansat ''Beautiful Stranger'', cântecul ajungând în topurile americane, iar în 2000 a apărut ''Music'', piesa care dă titlul albumului urcând pe primul loc în Billboard Hot 100. În 2001, Madonna a organizat ''Drowned World Tour'', turneul fiind lansat pe DVD în noiembrie 2001.

Un album care promova ideea anti-război

Doi ani mai târziu, artista a lansat ''American Life'', un album care promova ideea anti-război, urmat de un turneu de promovare - ''Re-Invention Tour''. În 2005, a cântat un cover după piesa ''Imagine'' a lui John Lennon, la un concert caritabil pentru victimele tsunami-ului din Asia şi a lansat albumul câştigător al unui premiu Grammy ''Confessions on a Dance Floor''. Single-ul ''Hung Up'' amintea de un succes din anii '70 al formaţiei ABBA - ''Gimme Gimme Gimme'' - şi a urcat pe primele locuri în topurile muzicale din 45 de ţări (inclusiv România).

În mai 2007, Madonna a lansat o piesă în format digital - ''Hey You'' - care a fost imnul concertelor "Live Earth". În acelaşi an, artista a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

La 2 martie 2009, Madonna a primit premiul ''Japan Gold International Artist of the Year'' din partea RIAJ pentru vânzările albumului ''Hard Candy''. În aprilie acelaşi an, Madonna a donat 500.000 dolari americani victimelor cutremurului din L'Aquila, Italia. În urma cutremurului devastator, ce a afectat Haiti în ianuarie 2010, solista a donat 250.000 de dolari americani victimelor, interpretând apoi ''Like a Prayer'' în timpul teledonului organizat de Wyclef Jean.

În martie 2011 a lansat al treilea album live, ''Sticky & Sweet Tour'', iar în august, acelaşi an, a lansat, alături de fiica sa, Lourdes, o linie de haine, numite "Material Girl". În 2012, a lansat primul single de pe al 12-lea album solo, ''MDNA'', intitulat "Give Me All Your Luvin' ", iar în 2015 a apărut albumul "Rebel Heart", nominalizat la Premiul Echo pentru cea mai bună artistă rock/pop.

Anul 2019 a însemnat lansarea albumului ''Madame X", dar şi începerea turneului de promovare a acestui album - "Madame X Tour", conform EFE. În 2020, artista a anulat câteva concerte din acest turneu din cauza unei accidentări, menţionau DPA, Press Association. Tot în 2020, artista a donat un milion de dolari unui fond de ajutor internaţional pentru dezvoltarea unui vaccin şi a unor tratamente împotriva noului coronavirus, conform unei postări a Madonnei pe Instagram.

În mai 2022, Madonna a lansat două albume de compilaţii pentru a celebra două decenii de mari succese, ea adunând remixurile a 50 dintre piesele sale favorite pe un album intitulat "Finally Enough Love: 50 Number Ones" şi care include şi unele versiuni care nu au mai fost până acum lansate, conform EFE.

La începutul anului 2023, Madonna a anunţat un nou turneu

La începutul anului 2023, Madonna a anunţat un nou turneu, pentru a marca astfel cei peste 40 de ani de carieră muzicală - "Madonna: The Celebration Tour", potrivit Reuters. Tot în 2023, la 9 iunie, a fost lansat single-ul "Vulgar", înregistrat de Madonna în colaborare cu cântăreţul britanic Sam Smith, anunţa revista "Variety".

O filmografie remarcabilă

Pe lângă bogata sa discografie, Madonna are şi o filmografie remarcabilă, ea apărând în multe filme: "In Bed with Madonna" (1991), "A League of Their Own" (1992), "Dangerous Game" (1993), "Body of Evidence" (1993), "Four Rooms" (1995), "Blue in the Face" (1995), "Evita" (1996), "Will & Grace" (1998), "The Next Best Thing" (2000), "The Hire: Star" (2001), "Die Another Day" (2002), "Swept Away" (2002), "Celebrity Naked Ambition" (2003), "Arthur et les Minimoys" (2006), "The Force M.D.'s Relived" (2010), "Heaven Adores You" (2014), "The First Monday in May" (2016), "Strike a Pose" (2016), "Jewel's Catch One" (2016).

Vizita în România

Madonna a concertat România în 2009, în timpul celei de-a doua părţi a turneului ''Sticky & Sweet''. Concertul a avut loc în Parcul Izvor, la 26 august.

