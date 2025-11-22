Fostul preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, a fost dus în arest. Avocat: ”Nu știu de ce”

Stiri externe
22-11-2025 | 15:57
Jair Bolsonaro a transmis că știe cum ar putea fi „rezolvat” războiul dintre Rusia și Ucraina
Getty

Fostul preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a fost plasat, sâmbătă, în arest preventiv, au declarat avocatul său şi o sursă apropiată dosarului.

autor
Cristian Matei

„A fost plasat în detenţie, dar nu ştiu de ce”, a declarat pentru AFP Celso Vilardi, unul dintre avocaţii săi, potrivit News.ro.

Poliţia federală a indicat într-un comunicat că a executat un mandat de arest preventiv în aplicarea unei decizii a Curţii Supreme.

Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, se află în arest la domiciliu din luna august şi era ameninţat cu încarcerarea în următoarele zile.

Fostul preşedinte al Braziliei (2019-2022) a fost declarat vinovat în septembrie pentru că a fost şeful unei „organizaţii criminale” care a conspirat pentru a-şi asigura „menţinerea autoritară la putere” după victoria rivalului său de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva, în alegerile din octombrie 2022.

Citește și
Jair Bolsonaro
Fostul președinte brazilian Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare. SUA amenință cu represalii

Curtea Supremă a respins oficial săptămâna trecută apelul introdus de Bolsonaro împotriva condamnării sale.

Apărarea fostului preşedinte a solicitat vineri justiţiei ca acesta să ispăşească acasă pedeapsa de 27 de ani de închisoare la care a fost condamnat pentru tentativă de lovitură de stat, invocând problemele sale de sănătate.

O nouă provocare pe TikTok s-ar putea transforma în tragedie. Tot mai mulți tineri din California participă la trend

Sursa: News.ro

Etichete: brazilia, Jair Bolsonaro,

Dată publicare: 22-11-2025 15:57

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Fostul președinte brazilian Bolsonaro a ajuns la spital după ”un episod sever de sughiț”
Stiri externe
Fostul președinte brazilian Bolsonaro a ajuns la spital după ”un episod sever de sughiț”

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost internat marți într-un spital din Brasilia după ce s-a simţit rău, la câteva zile după ce a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a anunţat unul dintre fiii săi.

 

Fostul președinte brazilian Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare. SUA amenință cu represalii
Stiri actuale
Fostul președinte brazilian Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare. SUA amenință cu represalii

Fostul șef de stat brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro a fost condamnat joi la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat.

Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost arestat la domiciliu. Se află în mijlocul unui proces controversat
Stiri externe
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost arestat la domiciliu. Se află în mijlocul unui proces controversat

Curtea Supremă a Braziliei a dispus, luni, arestul la domiciliu pentru fostul președinte al țării, Jair Bolsonaro, judecat pentru că ar fi pus la cale o lovitură de stat pentru a rămâne în funcție, în ciuda înfrângerii sale în alegerile din 2022.

Un general brazilian confirmă planul de asasinare a lui Lula. Bolsonaro, judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Stiri externe
Un general brazilian confirmă planul de asasinare a lui Lula. Bolsonaro, judecat pentru tentativă de lovitură de stat

Un general în retragere, fost colaborator al lui Jair Bolsonaro, a confirmat existenţa unui plan care prevedea asasinarea actualului preşedinte brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva, în contextul tentativei de lovitură de stat din ianuarie 2023.

Recomandări
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Traficul la PTF Isaccea, oprit temporar
Stiri actuale
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Traficul la PTF Isaccea, oprit temporar

Ministerul Apărării anunță noi atacuri cu drone în Ucraina, aproape de graniță. Două aeronave au fost ridicate și a fost emis un RO-Alert în nordul Tulcei. Nu au existat pătrunderi în spațiul aerian național.

A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă
Alegeri locale 2025
A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

Campania pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie a început sâmbătă la 0:00 și se încheie pe 6 decembrie la 7:00. AEP cere o campanie corectă și transparentă.

România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii
Stiri Economice
România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii

România negociază în această perioadă sumele pe care le va primi din viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șase ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 22 Noiembrie 2025

02:16:42

Alt Text!
I like IT
Ediția 28 - 2025

21:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E28

21:09

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 21 Noiembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28