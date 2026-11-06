Răspunsul a venit la scurt timp după ce unele organizaţii afectate de aceste alerte false, precum aeroporturile din Birmingham, Roma şi Sofia, au primit mesaje semnate de aşa-zişi „luptători ai Statului Masculin”, relatează AFP, citează News.ro.

Răspunzând la întrebările jurnaliştilor pe această temă, fondatorul mişcării, Vladislav Pozdniakov, a afirmat pe Telegram că mişcarea „pur şi simplu nu mai există din 2021”, anul în care a fost interzisă de autorităţile ruse.

„Cei care organizează astăzi provocări pe teritoriul ţărilor din Uniunea Europeană (în numele acestei mişcări, n.r.) acţionează în propriul interes, folosindu-se pur şi simplu de un steag fals”, a adăugat el. „Nu că mi-ar păsa în mod special de Europa, de securitatea sau de economia ei (de fapt, nu-mi pasă deloc), ci pur şi simplu le răspund jurnaliştilor europeni”, a explicat el.

De câteva zile, alerte false cu bombă perturbă traficul aerian

De câteva zile, alerte false cu bombă perturbă traficul aerian european, provocând întârzieri sau obligând avioanele de vânătoare să decoleze pentru a escorta avioanele civile. Aceste alerte cu bombă se înscriu într-un context de recrudescenţă a „atacurilor hibride” în Europa, pe care autorităţile sau experţii le leagă, în anumite cazuri, de Rusia şi, uneori, de Iran.

„Statul masculin” a fost fondat în 2016 de Vladislav Pozdniakov, blogger şi antrenor sportiv, iniţial ca o comunitate pe reţeaua socială rusă VK. Ulterior, mişcarea a căpătat un caracter semipolitic, cu o ideologie care îmbină misoginia şi naţionalismul.

Mişcarea, care nu a avut niciodată o amploare deosebită, era cunoscută mai ales pentru campaniile de hărţuire online, până când a fost declarată „extremistă” şi interzisă de autorităţile ruse în 2021. Potrivit presei, mişcarea a supravieţuit pe internet şi s-a transformat într-o comunitate de susţinere a ofensivei militare ruse din Ucraina, lansată în 2022.