În timpul pandemiei, cei doi ar fi fost lăsați să aștepte într-o încăpere în care funcționa o lampă cu ultraviolete și s-au ales cu arsuri la nivelul ochilor. Cazul a fost investigat și penal, dar a fost clasat.

Incidentul a avut loc în ianuarie 2023, în plină pandemie. Cei doi - tatăl și fetița de doar un an și două luni - au ajuns la Spitalul de Copii Victor Gomoiu din pricina unei infecții virale - iar perioada de așteptare le-a adus probleme de sănătate suplimentare.

Alex Garvăn, tatăl fetiței: „În timpul așteptării în acel container am fost supuși acestei lămpi cu raze UV pe care am înțeles că era acolo pentru dezinfectarea spațiului. Dar trebuia să funcționeze fără persoane în incintă. Primele simptome au apărut la mine, nu am mai putut să văd treptat, după care a început și fetița să plângă. Ni s-a confirmat faptul că am avut o arsură de cornee, din cauza lampei UV”.

Diagnosticul a fost pus de oftalmologi, iar legiștii au confirmat cauza, așa că s-a ajuns la un proces împotriva spitalului, a unui asistent medical și a unei infirmiere care au fost implicați în trierea pacienților. Procurorii au decis însă că nu pot cerceta cazul din punct de vedere penal, pentru o presupusă vătămare corporală din culpă.

Daniel Tebeșoi, avocatul celor doi pacienți: „Faptul că spitalul nu și-a asumat vina, asta înseamnă că spitalul nu a înțeles nimic. Copilul ăla nu se putea apăra singur și atunci personalul ar fi trebuit să fie instruit în acest sens ori nu a fost și lucrul ăsta e dovedit de foarte multe înscrisuri”.

Cei doi pacienți vor face recurs

Din fericire, și fetița și tatăl au primit tratament la timp și nu mai au acum probleme de vedere.

La aproape 4 ani de la incident, Judecătoria Sectorului 2 a admis acțiunea în răspundere delictuală și a obligat spitalul Victor Gomoiu să îi plătească fetiței 4.000 de euro, daune morale. Iar tatălui 1.000 de euro. Prin aceeași sentință însă, infirmierul și asistenta au fost obligați să despăgubească unitatea sanitară cu câte o treime din valoarea daunelor.

Avocata celor doi pacienți a declarat că va ataca sentința pentru că daunele stabilite de prima instanță sunt mult prea mici. Prin cererea de chemare în judecată, apărarea a cerut 100.000 de lei pentru fetiță și 50.000 de lei, pentru tatăl acesteia.

Reprezentanții Spitalului Victor Gomoiu au transmis pentru Știrile ProTV că vor oferi un punct de vedere doar după finalizarea procesului. În schimb, avocații celor doi angajați au refuzat să comenteze sentința.