Ambarcațiunile ușoare, fără motor, au intrat într-o cursă intensă, unu la unu, iar vântul a ținut cu participanții. De altfel, întreceri nautice se vor ține toată vara. Dar există opțiuni și pentru cei care vor să se relaxeze, într-o plimbare pe apă.

Într-o astfel de competiție, accentul cade pe viteză, strategie și reacții rapide.

Lucian Luca, organizator: „Genul ăsta de veliere sunt mai mici și mai fâșnețe, mai rapide, iar manevrarea trebuie să fie mult mai rapidă, mai ales la vele.”

Două câte două, ambarcațiunile se întrec în ceea ce cunoscătorii numesc „șah pe apă”. Participanții sunt atât sportivi experimentați, cât și pasionați aflați la început de drum.

Andreea Stan, sportiv: „Este una dintre cele mai intense competiții de match race. Există competiția între două bărci, unu la unu. Aici ai voie să îl șicanezi pe celălalt, să îl împingi, să îl împiedici să ia startul.”

Intensitatea competiției nu îi împiedică pe participanți să simtă bucuria de a naviga.

David Marcu, manager competiție: „Este liniște… nu e vorba de motoare, barca merge numai cu vântul. Iar ce este frumos pe mare este că poți să mergi în orice direcție.”

De altfel, deschiderea sezonului de sailing nu e doar pentru competitori.

Ania Vlădescu, organizator regată: „Sunt foarte mulți doritori să închirieze o ambarcațiune și să iasă pe mare pentru o plimbare de agrement.”

Ionela Pleștiuc, general manager: „Plimbarea durează între două și șase ore, pe durata întregii zile. Prețurile diferă în funcție de dimensiunea ambarcațiunii, modelul și confortul – undeva de la 350 de euro până la 600 de euro.”

În funcție de vreme și de zonă, sezonul de navigație, în România, ține cel târziu până în luna octombrie.