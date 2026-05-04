Declarațiile au fost făcute la Erevan, unde liderii din țările Uniunii Europene și din 20 de state partenere, printre care Canada, Ucraina, Turcia ori Moldova, s-au reunit, pentru Summitul Comunității Politice Europene.

După decizia lui Donald Trump de a retrage 5.000 de militari americani din Germania, europenii dau asigurări că-şi vor consolida apărarea.

Mark Rutte, șeful NATO: „În urma contactelor mele cu liderii europeni, aș spune că aceştia au înţeles foarte bine mesajul Statelor Unite”.

Cu toate că era o decizie așteptată, momentul ales de Trump pentru anunţ a fost „o surpriză”.

Kaja Kallas, șefa diplomației europene: Cred că asta arată că trebuie să consolidăm cu adevărat pilonul european al NATO.

Reporter: Considerați că președintele Trump a vrut de fapt să-l pedepsească pe cancelarul Merz?

Kaja Kallas: Nu citesc gândurile președintelui Trump, deci ar trebui să ne explice chiar el.

Donald Trump a acuzat mai mulţi parteneri europeni că refuză orice contribuţie - militară sau logistică - la operaţiunile desfăşurate în Strâmtoarea Ormuz împotriva Iranului. Anunțul privind diminuarea contingentului militar din Germania a venit după ce cancelarul german Friedrich Merz a declarat că "americanii nu au nicio strategie în Iran și sunt umiliți de Teheran".

Mark Carlson, The Associated Press: „Liderii europeni sunt deja antrenați pentru a reacționa la presiunea și toanele președintelui american Donald Trump. În același timp, sunt conștienți că nu dețin arsenalul nuclear al SUA, așa că nu vom auzi niciodată declarații critice șocante din partea unui lider european, pentru că ei știu prea bine că au nevoie de cooperarea cu SUA”.

Dar nici nu mai neagă cineva că ar exista tensiuni în relațiile transatlantice.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Acum achităm costul dependenței noastre excesive în ceea ce privește umbrela americană de securitate și apărare. Să spunem lucrurilor pe nume, ăsta e elefantul din cameră! Trebuie să fim mai uniți pentru că acum planează un semn de întrebare asupra solidarității americane. Să fie clar, ca să contracarăm riscurile, e nevoie de mai multă solidaritate, mai multe investiții și de o mai bună organizare”.

Keir Starmer, premierul Marii Britanii: „Nu putem nega faptul că o parte dintre alianțele pe care ne bazăm nu mai sunt în starea dorită. Există mai multă tensiune decât ar trebui. Și e foarte important să înfruntăm situația uniți. Europa trebuie să preia inițiativa. Simt că, în privința securității și a apărării, am rămas prea mult în urmă, ne-am complăcut să fim dependenți. Pilonii pe care se baza lumea noastră nu mai sunt în picioare. Trebuie să depășim acea fază și s-o facem rapid, pentru că impactul schimbărilor este real”.

Atât Berlinul, cât și NATO au încercat să minimalizeze decizia administrației Trump.

Totuși, anunțul lui Trump este văzut și ca o renunțare la planul administrației Joe Biden de a desfășura în Germania un batalion american dotat cu rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Berlinul speră că acest lucru să devină un mijloc puternic de descurajare a Rusiei.