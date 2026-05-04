Din prima zi a lunii mai, reclamele la burgeri, mașini pe benzină și zboruri aeriene au fost eliminate de pe panouri publicitare. În locul lor, apar acum afișe pentru Muzeul Național de Artă al Olandei.

Măsura urmărește alinierea spațiului urban la obiectivele de mediu ale administrației locale. Amsterdamul și-a propus să devină neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050 și să reducă la jumătate consumul de carne până atunci. Creșterea animalelor este responsabilă pentru a șaptea parte din emisiile globale de gaze cu efect de seră, prin gazele digestive, gestionarea gunoiului de grajd, producția de furaje și consumul de energie.