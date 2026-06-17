„Nava este supusă sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană, Elveția, Regatul Unit, Canada și Ucraina”, a transmis Statul Major ucrainean, adăugând că echipa de evaluare analizează în acest moment amploarea pagubelor provocate navei.

Ce este „flota din umbră” a Rusiei

Petrolierele din „flota din umbră” a Rusiei sunt nave folosite de Moscova pentru a ocoli sancțiunile internaționale, în special cele impuse de statele occidentale pentru a perturba exporturile de petrol ale Rusiei. Aceste nave operează adesea sub pavilioane de conveniență și cu proprietari opaci, ceea ce face dificilă trasabilitatea și sancționarea lor directă.

Ucraina a atacat mai multe astfel de nave în Marea Neagră în ultimele luni, ca parte a strategiei de a diminua capacitatea Rusiei de a-și exporta țițeiul și produsele petroliere, care reprezintă o sursă esențială de venituri pentru bugetul de stat al Rusiei.

Contextul atacului

Atacul asupra petrolierului FINA A are loc într-o perioadă de intensificare a atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice și logistice rusești, inclusiv asupra nodurilor feroviare, rafinăriilor și porturilor.

Statul Major ucrainean nu a oferit detalii despre modul în care a fost efectuat atacul – dacă a fost vorba despre o lovitură cu drone navale, rachete sau alte mijloace. De asemenea, nu a fost precizată poziția exactă a navei în momentul atacului. Autoritățile ruse nu au confirmat incidentul.