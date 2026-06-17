Pentru a fi eligibili, angajații trebuie să aibă o vechime de cel puțin trei luni la data acordării și să facă parte în continuare din companie la 16 iunie 2029, fără întreruperea contractului de muncă, a precizat retailerul de articole sportive, relatează Le Figaro.

Ce a transmis compania

Decathlon, companie în cadrul căreia peste o mie de angajați au intrat în grevă în Franța la începutul lunii iunie pentru a cere majorări salariale, a anunțat că va distribui acțiuni gratuite cu o valoare medie de 2.000 de euro majorității celor 103.000 de salariați ai săi din întreaga lume.

Această sumă va fi „acordată fiecărui angajat Decathlon eligibil, în toate țările în care activăm. În magazine. În producție. În logistică. Pentru toată lumea, indiferent de funcție sau vechime”, a scris marți seară directorul general al grupului, Javier Lopez Segovia, pe contul său de LinkedIn.

Potrivit companiei, măsura face parte din strategia de implicare a angajaților în dezvoltarea și performanțele grupului, prin oferirea posibilității de a deveni acționari și de a beneficia direct de rezultatele obținute de companie.

Decathlon România are 32 de magazine la nivel național, fiind prezent în 27 de orașe din țară. Potrivit datelor financiare pentru 2025, compania avea un număr aproximativ de 1.500 de angajați în țară.