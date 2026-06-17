Un accident feroviar ciudat a avut loc miercuri în gara din localitatea Castelu, județul Constanța, unde o mașină a fost lovită de tren în timp ce încerca să traverseze peroanele, pe un pasaj pietonal, scrie Club Feroviar.

Din fericire, impactul dintre un tren de călători care circula pe relația București – Constanța și autoturism s-a soldat doar cu pagube materiale și o sperietură zdravănă pentru cei implicați.

35 de accidente feroviare de la începutul anului

În perioada 1 ianuarie – 1 iunie 2026 s-au produs 35 de accidente la trecerile la nivel, prin lovirea vehiculelor rutiere de către trenuri aflate în circulație. Dintre acestea, 7 accidente s-au soldat cu victime, fiind înregistrate 5 persoane decedate și 10 persoane rănite.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA reamintește participanților la trafic obligația de a respecta regulile de circulație la trecerile la nivel cu calea ferată și semnificația indicatoarelor și instalațiilor de avertizare, întrucât nerespectarea acestora poate conduce la producerea unor evenimente cu consecințe grave