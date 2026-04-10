În agricultură, pomicultorii încearcă să salveze prin diferite metode recolta din livezile de pomi fructiferi, abia înfloriți. Producția din acest an depinde de câteva nopți critice.

În Arad, o livadă super intensivă de cireși, întinsă pe cinci hectare, luptă acum să supraviețuiască brumei. Livada a fost înființată în 2022 și fermierii spun că în câțiva ani ar putea ajunge la o producție de aproximativ 100 de tone. Însă până atunci, fiecare primăvară devine un test.

Fermier: „Atunci când exista cerul senin şi exista acea licărire pe iarba înseamnă că este bruma adică minus 2 şi cu brumă asta afectează şi noi speram să reziste plantele dar o să vedem după momentul când se stabilizează”.

La 4 dimineața, la minus 2 grade, fermierii au decis să încălzească livadă cu ajutorul unei instalaţii pe bază de propan alimentat cu şase butelii.

Coriolan Secara, reprezentant fermă: „Ar trebui normal ridice temperatura cu cel puţin două grade faţă de momentul la care suntem şi speram că efectul să fie acela pe care el îl descrie în cartea tehnica speram să avem o creştere a temperaturii să ajungă la zero grade sau la plus unu şi să vedem cât putem salva din ceea ce ar putea crea ca şi probleme acest moment de îngheţ târziu de primăvară”.

Rezultatul acestor eforturi va fi clar în cel mult două săptămâni, când se va vedea cât din recoltă a fost afectată.

Au fost temperaturi la limita înghețului în multe zone din zona de nord a Olteniei. Cei porniți dis de dimineață la cumpărături în Vinerea mare au fost nevoiți să se îmbrace hainde de iarnă pentru a se proteja de frig.

Majoritatea șoferilor și-au găsit mașinile bocnă, ca în perioada de iarnă.

Localnic: „Foarte rece a fost, noroc că am avut un pic de lichid de parbriz de iarnă – înghețase parbrizul – înghețase un pic, nu am văzut un ăla frig – vine Crăciunul sau Paștele – cred că Crăciunul mai degrabă”.

Pe Transalpina, la Rânca, termometrele au arătat minus 6 grade Celsius. Drumarii s-au apucat de la prima oră a dimineții să intervină cu utilaje pentru a îndepărta zăpada viscolită peste noapte de vântul puternic.