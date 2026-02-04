Larry Fink, șeful BlackRock, nu crede că avem de-a face cu o bulă a Inteligenței Artificiale, scrie baha.

Vorbind la evenimentul JioBlackRock din India, Fink a numit IA o „oportunitate uriașă”. ”Trebuie să folosim tehnologii avansate pentru a procesa afacerile pe care le facem deja. Prin IA, aveți o mai bună înțelegere a clienților dvs. și a controalelor dvs. de stoc - există atât de multe avantaje în aplicarea IA și a tehnologiei”, a spus CEO-ul BlackRock.

Mai mult, Larry Fink a subliniat că Statele Unite ar trebui să investească și să „continue” să investească în proiecte de IA, deoarece, în schimb, „China va câștiga”. El a subliniat, de asemenea, că vor exista „unele falimente și unele eșecuri”, dar a subliniat că, per total, este „necesar” să „extindem rapid oportunitățile IA”.

Cât de mare este BlackRock

BlackRock, Inc. este cel mai mare administrator de active din lume, cu active în administrare de aproximativ 12.500 de miliarde de dolari la momentul 2025. Spre comparație, Tesla valorează undeva la 1.430 de miliarde de dolari, iar SpaceX circa 800 de miliarde de dolari. Raportându-ne la propria țară, BlackRock administrează acum active cu o valoare mai mare decât PIB-ul actual al României (de aproximativ 430 de miliarde de dolari) pe 30 de ani.

Fondată în 1988 de Larry Flink și alți acționari, cu sediul central în New York, BlackRock oferă servicii de investiții, gestionare a riscurilor și consultanță clienților instituționali și de retail, inclusiv fondurilor tranzacționate la bursă (ETF-uri) iShares, utilizate pe scară largă.

Considerată pe scară largă drept cea mai puternică și influentă companie din Statele Unite, cu pachete de acțiuni în toate marile afaceri ale lumii, BlackRock operează circa 80 de birouri, în 38 de țări.