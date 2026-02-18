Autorităţile slovace au decis să elibereze 250.000 de tone din rezerva de urgenţă, din cauza situaţiei, a anunţat într-o conferinţă de presă şeful Guvernului de la Bratislava.

Oleoductul Drujba a fost avariat în atacuri

Potrivit autorităţilor ucrainene, oleoductul Drujba - care tranzitează teritoriul ucrainean în vederea livrării de petrol Slovaciei şi Ungariei - a fost avariat în atacuri ruseşti, la sfârşitul lui ianuarie, la Brody.

Însă Fico - care citează rapoarte ale serviciilor secrete slovace - a anunţat miercuri că lucrările de reparaţii s-au încheiat şi a acuzat Guvernul ucrainean de faptul că nu reia livrările, pentru a „şantaja” astfel Ungaria, ostilă aderării Ucrainei la Uniunea Europeană (UE).

El a ameninţat să pună capăt unei cooperări în furnizarea de electricitate Ucrainei, atunci când este întreruptă alimentarea cu electricitate în Ucraina din cauza atacurilor ruseşti, în cazul în care situaţia persistă.

„Dacă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski consideră că aceste livrări n-au sens, putem decide să ne retragem din acest acord de livrări de electricitate”, a declarat el.

Slovacia cere explicații și sesizează Comisia Europeană

Ambasadorul Slovaciei în Ucraina a remis o notă oficială prin care cere explicaţii privind suspendarea livrărilor de petrol, a anunţat Fico.

Premierul slovac anunţat că intenţionează să sesizeze Comisia Europeană (CE), pentru a examina situaţia.

Premierul ungar Viktor Orban a acuzat Ucraina, la rândul său - tot miercuri, într-o postare pe facebook, de şantaj, cu scopul de a obliga „Ungaria să intre în coaliţia ţărilor europene pro-război”.

Oleoductul Adria ridică probleme logistice și financiare

Ungaria şi Slovacia au anunţat că au cerut Croaţiei să autorizeze transferul de petrol rusesc prin oleoductul Adria.

„Însă există două probleme”, a declarat miercuri Fico.

„Nu i-am testat niciodată capacitatea maximă”, iar preţul unei rone de petrol la 100 de kilometri de transport „va fi de cinci euro, adică de cinci ori” mai mare decât al livrărilor prin oeloductul Drujba

Întrebată marţi despre oo cerere de utilizarea a Adria, Comisia Europeană (CE) a anunţat că rămâne „în contact cu toate părţile vizate” şi că este pregătită „să convoace o reuniune a Grupului de Coordonare privind petrolul în situaţii de urgenţă”.

Comisia a estimat că „nu există riscuri, pe termen scurt, la adresa securităţii sau aprovizionării” Ungariei şi Slovaciei, care „dispun de rezerve de urgenţă de 90 de zile”.