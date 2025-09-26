Femeie de 22 de ani, condamnată la închisoare pentru abuz „sadic” asupra a 21 de bebeluși în creșe

O îngrijitoare de creșă, în vârstă de 22 de ani, a fost condamnată la opt ani de închisoare după ce a fost găsită vinovată de abuzul „sadic” asupra a 21 de bebeluși, inclusiv prin ciupirea și împingerea copiilor, dar și prin lovire, scrie The Guardian.

Roksana Lecka, din Hounslow, vestul Londrei, a recunoscut șapte capete de acuzare pentru cruzime asupra unei persoane sub 16 ani și a fost găsită vinovată de alte 14 capete de acuzare de către un juriu la Curtea Coroanei din Kingston, în iunie.

Vineri, părinții au vorbit despre devastarea provocată de crimele ei „îngrozitoare”, numind-o „cel mai rău tip de om”.

În timpul unei campanii șocante de abuz în două creșe din Londra, Lecka i-a ciupit, zgâriat și împins pe copii, făcându-i să tresară și să plângă. Într-o ocazie, a lovit de mai multe ori un băiețel în față cu piciorul și l-a călcat pe umăr.

Privind direct către abuzatoare, o mamă a spus că aceasta a vânat „copii inocenți și vulnerabili”. „Nu puteau vorbi, nu se puteau apăra și nu ne puteau spune nouă, părinților, că li s-a întâmplat ceva. Erau complet neajutorați, iar Roksana a profitat de asta”, a declarat aceasta.

O altă mamă a spus că anumite imagini CCTV arătau cum bebelușii întindeau mâinile către Lecka chiar după ce îi rănise. „Este obiectiv șocant faptul că ea s-a ascuns la vedere în societate până la momentul arestării”, a afirmat aceasta. „Cred că toți putem fi de acord că doar cel mai rău tip de om ar agresa bebeluși vulnerabili.”

Un tată a declarat în fața instanței că el și soția sa cred că, dacă Lecka nu ar fi fost prinsă, „ar fi putut răni grav sau chiar ucide”.

Faptele Leckăi au ieșit la iveală în iunie anul trecut, după ce a fost trimisă acasă pentru că a ciupit mai mulți copii și părea „agitată” la creșa Montessori Riverside din Twickenham, sud-vestul Londrei, potrivit Serviciului de Procuratură al Coroanei.

Detectivii Poliției Metropolitane au analizat imaginile CCTV din creșă, care o arătau pe aceasta ciupind și zgâriind copiii, cu vârste între 18 luni și doi ani, sub haine, pe brațe, picioare și abdomen, uneori de zeci de ori pe zi. De asemenea, a fost surprinsă împingând bebelușii cu capul înainte peste pătuțuri și, într-o ocazie, acoperind gura unui copil mic atunci când acesta a început să plângă.

Au existat exclamări de groază din partea juraților și lacrimi din partea părinților prezenți în sală, atunci când au fost prezentate imaginile abuzurilor în timpul procesului. Judecătorul Plaschkes KC a scutit juriul de la participarea în alte procese timp de 10 ani.

