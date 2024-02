Femeie dată dispărută după ce a plecat într-o vacanță în Spania. Mesajele suspecte trimise prietenilor de pe telefonul ei

Ana Maria Knezevic trecuse printr-un divorț urât de soțul ei sârb și hotărîse să plece din Florida de Sud în Spania, pentru a explora locuri noi și a uita experiența neplăcută a separării de fostul soț.

Pe 2 februarie, un individ care purta o cască de motocicletă a dezactivat camerele de securitate din blocul în care ea se afla în Madrid. Bărbatul a vopsit camerele de supraveghere cu un spray. A doua zi, doi prieteni de-ai femeii de 40 de ani au primit mesaje dubioase de pe numărul ei de telefon, unul în limba engleză și altul în spaniolă, în care scria că fuge pentru câteva zile cu un bărbat pe care tocmai îl cunoscuse.

„Ea nu ar face asta... este un comportament foarte nesigur și nebunesc. Ea nu ar face asta”, a spus Sanna Rameau, prietena care a primit textul în limba engleză.

„Am întâlnit pe cineva minunat!! Are o casă de vacanță la 2H (ore) de Madrid”, se spunea. „Mergem acolo acum și voi petrece câteva zile acolo. Semnalul nu este prea bun. O să te sun când mă întorc” – a fost primul mesaj scris de pe telefonul Anei.

Un minut mai târziu, Sanna a primit și un al doilea mesaj: „Ieri după terapie aveam nevoie de o plimbare și s-a apropiat de mine pe stradă! Conexiune uimitoare. Așa cum nu am avut niciodată.”

Mesajul în spaniolă părea să fi fost scris în engleză și tradus cu Google Translate, a mai mărturisit Sanna Rameau.

„Pur și simplu nu avea sens”, a spus femeia pentru The Associated Press.

Cea care a dat alarma a fost Sanna. Poliția din Madrid și Fort Lauderdale a început să facă investigații de fiecare parte a Atlanticului. Ambasada americană la Madrid a refuzat să comenteze.

Asociația Persoanelor Dispărute din Spania a postat fotografia Anei în jurul Madridului, a declarat purtătorul de cuvânt Joaquin Amills.

