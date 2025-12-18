Demisie la vârful FBI. Directorul adjunct va pleca din funcție luna viitoare: „Am servit cu scop”. Care este motivul

Astefel, el pune capăt unui mandat scurt şi tumultuos în care s-a ciocnit cu Departamentul de Justiţie în legătură cu gestionarea dosarelor lui Jeffrey Epstein şi a fost nevoit să concilieze realităţile funcţiei sale din domeniul aplicării legii cu afirmaţiile provocatoare pe care le-a făcut în rolul său anterior de gazdă populară a unui podcast, relatează The Associated Press şi Reuters.

Anunțul venit la câteva ore după declarația lui Trump

Dan Bongino a anunţat această decizie pe reţelele sociale la câteva ore după ce preşedintele Donald Trump declarase că Bongino doreşte să „se întoarcă la emisiunea sa”.

Înainte de a se alătura FBI, Bongino a prezentat un podcast de dreapta foarte popular.

„Dan a făcut o treabă excelentă. Cred că vrea să se întoarcă la emisiunea sa”, a declarat Trump reporterilor.

Bongino, fost ofiţer de poliţie din New York, membru al Secret Service şi podcaster de dreapta, a fost o alegere neobişnuită pentru postul de număr doi din FBI, care, în mod tradiţional, a fost ocupat de agenţi de carieră care au avansat în ierarhie.

El a fost numit adjunct în ciuda obiecţiilor Asociaţiei Agenţilor FBI, un grup care reprezintă 14.000 de agenţi, în mare parte actuali, şi în ciuda asigurărilor anterioare ale directorului FBI, Kash Patel, că va numi un agent de carieră.

„Vreau să le mulţumesc preşedintelui Trump, procurorului general Bondi şi directorului Patel pentru oportunitatea de a servi cu un scop”, a scris Bongino într-o postare pe X, referindu-se la procurorul general Pam Bondi şi la directorul FBI, Kash Patel.

Mai multe persoane informate cu privire la această chestiune au declarat pentru Reuters că lucrurile lui Bongino din biroul său erau deja împachetate, deşi o altă persoană a spus că el lucra miercuri la sediul FBI.

A promovat teorii ale conspirației

În calitate de podcaster, Bongino a promovat o serie de teorii conspiraţioniste care au revenit să-l bântuie odată ce i s-a încredinţat o funcţie de putere, exemple notabile fiind cele legate de atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA de către susţinătorii lui Trump, precum şi cele legate de infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Bongino susţinuse că plasarea bombelor artizanale la sediile comitetelor naţionale ale Partidului Democrat şi Partidului Republican, în ajunul atacului din 6 ianuarie, a fost o „operaţiune internă” a FBI. El şi-a retras afirmaţia după ce FBI l-a arestat în decembrie pe un suspect în cazul vechi de cinci ani şi a declarat ulterior într-un interviu acordat Fox News că fusese plătit pentru a exprima opinii controversate.

Mandatul lui Bongino la FBI a fost pus sub semnul întrebării încă din iulie, când problemele legate de Epstein au ajuns la apogeu.

În acea lună, Departamentul de Justiţie şi conducerea FBI au emis împreună o notă care revenea asupra promisiunii de a face publice dosarele de anchetă în cazul Epstein şi care a pus capăt unei serii de teorii conspiraţioniste pe care Bongino le promovase în podcastul său.

Memorandumul a înfuriat mulţi dintre susţinătorii lui Trump care aderaseră la teoriile conspiraţioniste legate de Epstein şi au respins concluziile Departamentului de Justiţie potrivit cărora nu exista nicio „listă de clienţi” incriminatoare care să poată fi făcută publică şi că Epstein murise prin sinucidere în celula sa din închisoare.

Kash Patel, directorul FBI, este de asemenea controversat

Plecarea lui Bongino de la FBI este una dintre cele mai răsunătoare demisii din administraţia Trump, venind în contextul în care concedierea agenţilor de carieră a contribuit la tulburări în cadrul FBI, iar directorul Kash Patel se confruntă cu critici continue pentru utilizarea unui avion guvernamental în scopuri personale şi pentru postările pe reţelele sociale despre anchete în curs.

Într-o postare pe reţelele sociale, Patel l-a numit pe Bongino „cel mai bun partener” pe care l-ar fi putut avea pentru a ajuta la „refacerea FBI-ului”.

El a spus că Bongino „nu numai că şi-a îndeplinit misiunea, ci a depăşit-o cu mult. Ne va lipsi, dar îi sunt recunoscător că a acceptat chemarea de a servi. Ţara noastră este mai bună şi mai sigură datorită lui”, a scris Patel.

Bongino a fost întotdeauna considerat o alegere neconvenţională pentru funcţia de numărul doi la FBI, o poziţie care, din punct de vedere istoric, a implicat supravegherea operaţiunilor zilnice ale Biroului şi care a fost deţinută de obicei de un agent de carieră.

Deşi lucrase anterior ca ofiţer de poliţie în New York şi agent al Serviciului Secret, nici el, nici Patel nu aveau experienţă la FBI înainte de a fi aleşi pentru funcţiile lor.

Dar amândoi au venit cu promisiunea de a reforma FBI-ul, despre care susţineau că a fost folosit ca armă împotriva lui Trump.

Bongino fusese numit în funcție de Trump în martie

Bongino a fost numit în această funcţie în martie de către Trump, după ani de activitate ca gazdă a unui podcast conservator, unde şi-a folosit platforma pentru a critica în repetate rânduri conducerea FBI-ului şi pentru a promova teorii conspiraţioniste.

Odată numit în funcţie, el a folosit reţelele sociale pentru a comunica direct cu susţinătorii lui Trump, nemulţumiţi de lipsa de acţiune a noii conduceri a FBI pentru a răspunde preocupărilor lor.

El i-a asigurat că FBI-ul sub conducerea sa acordă o atenţie sporită problemelor precum cazul bombelor artizanale, scurgerea unui proiect de aviz al Curţii Supreme în 2022 şi descoperirea de cocaină la Casa Albă în timpul administraţiei Biden.

Cu toate acestea, el s-a străduit să calmeze elementele din baza electorală a lui Trump, care se aşteptau ca el să realizeze rapid reformele FBI pe care le considerase de mult timp necesare şi să descopere adevărurile pe care susţinea că guvernul federal le ascunsese.

În cazul Epstein, de exemplu, el contestase anterior decizia oficială potrivit căreia bogatul finanţist se sinucisese într-o închisoare din New York la scurt timp după arestarea sa în 2019.

Dar după ce a venit la FBI, el a declarat într-un interviu acordat Fox News: „Am văzut întregul dosar. S-a sinucis.”

Întrebările despre viitorul lui Bongino persistă de luni de zile, în special după un schimb tensionat la Casa Albă în iulie anul trecut cu procurorul general Pam Bondi, în urma anunţului brusc al FBI şi al Departamentului de Justiţie că nu vor mai publica niciun document suplimentar din ancheta Epstein.

După acea întâlnire, Bongino, care era de obicei activ pe reţelele sociale, a tăcut pe contul său de la FBI timp de câteva zile.

Activista de extremă dreapta Laura Loomer, care este apropiată de Trump, a postat pe X la momentul respectiv că i s-a spus că Bongino „se gândea serios să demisioneze” şi că îşi luase o zi liberă pentru a se gândi la viitor.

În august, administraţia Trump a luat măsura neobişnuită de a numi un co-director adjunct, fostul procuror general al statului Missouri, Andrew Bailey.

Miercuri, Bondi s-a alăturat omagiilor, postând pe X că americanii sunt mai în siguranţă datorită serviciilor lui Bongino. „Mulţumesc, Dan”, a scris ea.

