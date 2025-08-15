FBI a returnat Mexicului o pagină rară dintr-un manuscris. Documentul, vechi de 500 de ani, a fost semnat de Hernán Cortés

15-08-2025 | 07:35
manuscris
FBI

FBI a returnat Mexicului o pagină dintr-un manuscris nepreţuit, la aproape cinci secole după ce conchistadorul spaniol Hernán Cortés l-a semnat şi la zeci de ani după ce cineva l-a furat din arhivele naţionale ale acestei ţări.

autor
Alesandra Nicoară

FBI a arătat, într-un comunicat de presă, că documentul a trecut pe la diverse persoane de-a lungul anilor, astfel că nimeni nu va fi pus sub acuzare.

„Aceasta este o pagină originală dintr-un manuscris care a fost semnat cu adevărat de Hernán Cortés în 20 februarie 1727”, a afirmat agentul special Jessica Dittmer, membru al FBI Art Crime Team. Pe atunci, Cortés cucerise deja imperiul aztec, în 1521, la doi ani după ce a ajuns în Mexicul de astăzi.

În 1993, în timp ce arhiviştii de la Arhiva Generală a Naţiunii din Mexic făceau microfilme cu colecţia de documente semnate de Cortés, au descoperit că 15 pagini din manuscris lipseau. Se consideră că ele au fost furate între 1985 şi1993.

Anul trecut, Mexicul a cerut ajutorul FBI Art Crime Team exact pentru această pagină.

Martin Luther King
Administraţia Trump a publicat dosarele FBI referitoare la Martin Luther King. Peste 240.000 documente, divulgate

FBI a limitat, la un moment dat, căutarea în Statele Unite şi a localizat documentul, însă agenţia nu a spus cine îl deţinea. Departamentul Poliţiei din New York City, Departamentul american al Justiţiei şi guvernul Mexicului au fost implicate în anchetă.

Acesta este al doilea document al lui Cortés pe care FBI îl returnează guvernului mexican. În 2023, agenţia a returnat o scrisoare a lui Cortés din secolul al XVI-lea.

„Piese precum aceasta sunt considerate proprietate culturală protejată şi reprezintă momente valoroase din istoria Mexicului, astfel că este ceva ce mexicanii au în arhive cu scopul de a înţelege mai bine istoria”, a afirmat ea.

