Extincția oamenilor din cauza încălzirii planetei este „periculos de puțin” studiată. La ce riscuri este supusă umanitatea

Oamenii de știință spun că există motive pentru a suspecta că încălzirea globală ar putea conduce la o catastrofă, care include riscul de colaps al societății globale, pe lângă extincția oamenilor de pe planetă, potrivit The Guardian.

Aceștia și-au bazat analiza pe incertitudinile privind câte emisii va produce populația tot mai mare a lumii în următoarele decenii, prin stilurile de viață.

„Confruntarea unui viitor în care schimbările climatice sunt accelerate, în timp suntem orbi în fața celor mai rele scenarii, este o gestionare naivă a riscurilor în cel mai bun caz și o prostie fatală în cel mai rău caz,” au spus oamenii de știință.

Echipa internațională de experți susține că lumea trebuie să înceapă să se pregătească pentru posibilitatea sfârșitului climatic. „Analiza mecanismelor pentru aceste consecințe extreme ar putea ajuta la stimularea acțiunii, la îmbunătățirea rezilienței și la informarea politicii,” au spus aceștia.

Care sunt „cei patru călăreți” care pun populația planetei la risc, potrivit cercetătorilor

Explorările din anii 1980 ale iernii nucleare care ar urma unui război nuclear au stimulat îngrijorarea publicului și eforturile de dezarmare, au spus cercetătorii. Analiza propune o agendă de cercetare, incluzând ceea ce ei numesc „cei patru călăreți” ai finalului climatic: foamete, vreme extremă, război și boli.

Ei au cerut, de asemenea, Grupului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice să elaboreze un raport special pe această problemă. Raportul IPCC cu privire la impactul încălzirii planetei cu „doar” 1,5 grade Celsius a provocat un „val de îngrijorare” în rândul multor oameni, au spus ei.

„Există o mulțime de motive pentru a crede că schimbările climatice ar putea deveni catastrofale, chiar și la niveluri modeste de încălzire,” a spus cercetătorul Luke Kemp de la Centrul pentru Studiul Riscului Existențial al Universității Cambridge, care a condus analiza. „Schimbările climatice au jucat un rol în fiecare eveniment de extincție în masă și au modelat istoria,” a mai spus acesta.

„Căile către dezastru nu se limitează la impactul direct al temperaturilor ridicate, cum ar fi evenimentele meteorologice extreme. Efectele secundare, cum ar fi crize financiare, conflicte și noi focare de boli ar putea declanșa alte calamități,” a adăugat Kemp.

Analiza este publicată în revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Aceasta susține că rezultatele încălzirii globale peste trei grade Celsius au fost subexaminate, cu puține estimări ale impactului total, în ciuda faptului că nu se știe cum vor evolua populația lumii și trendurile de consum ale oamenilor.

„Știm cel mai puțin despre scenariile care contează cel mai mult,” a concluzionat Kemp.

Sursa: The Guardian Etichete: , , Dată publicare: 03-08-2022 16:38