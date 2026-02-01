Explozii în Iran. Nu se știe care ar fi cauza reală a acestor incidente. Israelul neagă orice implicare a sa

Stiri externe
Teheran iran
Agerpres

O explozie puternică a zguduit, duminică, 1 februarie, orașul portuar Bandar Abbas din sudul Iranului. Explozia a avut loc într-o clădire cu opt etaje, părțile inferioare ale clădirii fiind grav avariate, iar ferestrele din întreaga clădire sparte.

autor
Cristian Matei

Potrivit Euronews, organizația de gestionare a crizelor din Hormozgan afirmă că ancheta privind cauza incidentului din Bandar Abbas este în curs de desfășurare. În urma exploziei dintr-un complex rezidențial, 14 persoane au fost rănite și, în mod tragic, o fetiță de 4 ani și-a pierdut viața.

Unele surse neoficiale au afirmat că Alireza Tangsiri, comandantul Marinei IRGC, ar fi fost ținta unui atac.

Agenția de știri Tasnim, afiliată Corpului Gărzii Revoluționare Islamice, a negat aceste zvonuri, calificându-le drept „complet false”.

Între timp, Israelul a negat orice implicare, potrivit Jerusalem Post.

Unele surse interne au atribuit incidentul unei scurgeri de gaz, în timp ce informațiile locale afirmă că acea clădire nu era echipată cu conducte de gaz.

În timp ce surse oficiale au descris locul incidentului ca fiind o clădire rezidențială, filmările realizate de trecători la câteva minute după incident arată sârmă ghimpată, utilizată de obicei la instalațiile militare, instalată pe zidurile curții complexului. Între timp, biroul de relații publice al Marinei IRGC a transmis că nu a avut loc niciun atac cu drone asupra bazelor sale din Hormozgan și că nicio clădire afiliată forței nu a fost avariată.

Explozii similare în alte orașe

Alte informații indică faptul că s-ar fi auzit explozii și în alte orașe iraniene, inclusiv Ahvaz, lângă granița dintre Iran și Irak.

Adjunctul pentru securitate și aplicarea legii din provincia Khuzestan afirmă că cinci persoane au fost ucise și alte două rănite în urma a ceea ce el a numit „o explozie de gaz domestic” în Ahvaz.

Guvernatorul local al județului Robat Karim din provincia Teheran a negat informațiile privind un incident de securitate sau militar în orașele Parand și Robat Karim, afirmând că fumul observat a fost cauzat de un incendiu în stufărișurile uscate de-a lungul malurilor râului Shour.

În ultima oră, pe rețelele sociale au circulat înregistrări video care arată un nor mare de fum în apropierea unei zone rezidențiale, despre care se spune că ar fi legat de orașul Parand, sâmbătă.

Un alt videoclip care circulă pe scară largă pe rețelele de socializare este atribuit unui incident din Qom. Imaginile arată fumul care se ridică de-a lungul autostrăzii Amir Kabir, pe drumul Kashan, în apropierea unei instalații militare (organizația serviciului militar).

Șeful pompierilor din Qom spune că „fumul văzut în tot orașul este cauzat de un incendiu de deșeuri în apropierea stufărișurilor”.

Cu toate acestea, utilizatorii rețelelor sociale, referindu-se la incidente similare din timpul războiului de douăsprezece zile cu Israelul, au scris sarcastic că se pare că și astăzi a avut loc o „scurgere de gaz” în Qom.

Între timp, Autoritatea pentru Gestionarea Crizelor din provincia Azerbaidjanul de Est, răspunzând la zvonurile care circulă pe rețelele de socializare, a declarat că duminică nu a avut loc nicio explozie în Tabriz.

Exercițiul naval ar fi fost amânat

Inițial, IRGC a anunțat planuri de organizare a unui exercițiu naval în Golful Persic la sfârșitul acestei săptămâni, o mișcare care a determinat o reacție din partea Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), care a îndemnat IRGC să nu lanseze provocări pe mare.

Cu toate acestea, postul de televiziune Al Mayadeen, o rețea apropiată de Hezbollah și de Republica Islamică Iran, a anunțat sâmbătă după-amiază că exercițiul militar comun planificat între Iran, China și Rusia în Strâmtoarea Hormuz a fost anulat și că China și Rusia nu vor desfășura forțe navale în regiune, cel puțin până la jumătatea lunii februarie.

Cinci persoane au murit și alte 14 au fost rănite în urma unor explozii în Iran. Printre victime se numără o fetiță de 4 ani

Sursa: Euronews

Etichete: iran, explozie,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Cum a făcut Morgan Riddle sute de mii de dolari în timp ce iubitul Taylor Fritz juca la Australian Open 2026
FOTO Cum a făcut Morgan Riddle sute de mii de dolari în timp ce iubitul Taylor Fritz juca la Australian Open 2026
Citește și...
Orientul Mijlociu fierbe. Iranul se declară pregătit de luptă dacă SUA va ataca: „Avem degetul pe trăgaci”
Stiri externe
Orientul Mijlociu fierbe. Iranul se declară pregătit de luptă dacă SUA va ataca: „Avem degetul pe trăgaci”

În Orientul Mijlociu, tensiunea este din nou la cote maxime. Presa israeliană anunță că președintele american Donald Trump a luat decizia să bombardeze Iranul, însă așteaptă să ajungă toate elementele militare americane în regiune.

Cinci persoane au murit și alte 14 au fost rănite în urma unor explozii în Iran. Printre victime se numără o fetiță de 4 ani
Stiri externe
Cinci persoane au murit și alte 14 au fost rănite în urma unor explozii în Iran. Printre victime se numără o fetiță de 4 ani

Într-un moment de maximă tensiune, când Statele Unite își sporesc prezența militară, în Iran au fost raportate două explozii.

Iranul ameninţă să declare drept teroriste armatele ţărilor europene ca represalii la măsurile UE
Stiri externe
Iranul ameninţă să declare drept teroriste armatele ţărilor europene ca represalii la măsurile UE

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a amenințat că Iranul ar putea include armatele țărilor UE pe lista sa de organizații teroriste, ca răspuns la plasarea Corpului Gardienilor Revoluției Islamice pe lista teroriștilor de către UE.

Recomandări
Blackout în R. Moldova. Sistemul energetic, oprit în urma atacurilor ruse din Ucraina. Criză rezolvată cu ajutor din România
Stiri externe
Blackout în R. Moldova. Sistemul energetic, oprit în urma atacurilor ruse din Ucraina. Criză rezolvată cu ajutor din România

Problemele din reţeaua electrică a Ucrainei au dus la oprirea de urgenţă a sistemului energetic al Republicii Moldova, sâmbătă, a anunţat Ministerul Energiei din Republica Moldova, transmite Reuters. Realimentarea a fost posibilă cu ajutor din România.

Alerte de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite în mai multe regiuni, până marţi, 3 februarie
Vremea
Alerte de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite în mai multe regiuni, până marţi, 3 februarie

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o serie de atenţionări Cod galben de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, valabile până marţi dimineaţa în mai multe regiuni din ţară.

Dosarul Epstein: A doua femeie afirmă că a avut o relaţie sexuală cu prinţul Andrew într-o reşedinţă regală
Stiri externe
Dosarul Epstein: A doua femeie afirmă că a avut o relaţie sexuală cu prinţul Andrew într-o reşedinţă regală

O a doua femeie susţine că a fost trimisă în Marea Britanie de Jeffrey Epstein pentru o întâlnire sexuală cu Andrew Mountbatten-Windsor, a declarat avocatul ei pentru BBC.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 01 Februarie 2026

02:04:22

Alt Text!
La Măruță
30 Ianuarie 2026

01:30:14

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Alimentele ultraprocesate dereglează hormonii foamei și ai sațietății. Crește astfel riscul de a deveni supraponderali. Ne explică dr. Loredana Bărbulescu, medic primar chirurgie generală. #Regina Maria

16:55

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Ianuarie 2026

01:45:58

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

ACUM: Alcaraz - Djokovic 2-6, 6-2, 6-3, 0-0 | „De nejucat,” Carlos trece în avantaj la seturi, în finala istorică de la Melbourne. 'Nole', depășit fizic

Sport

Danemarca - Germania, finala EURO 2026, se vede exclusiv pe VOYO, astăzi, de la 19:00. Spectacol pentru aur