Explozii în Iran. Nu se știe care ar fi cauza reală a acestor incidente. Israelul neagă orice implicare a sa

Potrivit Euronews, organizația de gestionare a crizelor din Hormozgan afirmă că ancheta privind cauza incidentului din Bandar Abbas este în curs de desfășurare. În urma exploziei dintr-un complex rezidențial, 14 persoane au fost rănite și, în mod tragic, o fetiță de 4 ani și-a pierdut viața.

Unele surse neoficiale au afirmat că Alireza Tangsiri, comandantul Marinei IRGC, ar fi fost ținta unui atac.

Agenția de știri Tasnim, afiliată Corpului Gărzii Revoluționare Islamice, a negat aceste zvonuri, calificându-le drept „complet false”.

Între timp, Israelul a negat orice implicare, potrivit Jerusalem Post.



Unele surse interne au atribuit incidentul unei scurgeri de gaz, în timp ce informațiile locale afirmă că acea clădire nu era echipată cu conducte de gaz.

În timp ce surse oficiale au descris locul incidentului ca fiind o clădire rezidențială, filmările realizate de trecători la câteva minute după incident arată sârmă ghimpată, utilizată de obicei la instalațiile militare, instalată pe zidurile curții complexului. Între timp, biroul de relații publice al Marinei IRGC a transmis că nu a avut loc niciun atac cu drone asupra bazelor sale din Hormozgan și că nicio clădire afiliată forței nu a fost avariată.

Explozii similare în alte orașe

Alte informații indică faptul că s-ar fi auzit explozii și în alte orașe iraniene, inclusiv Ahvaz, lângă granița dintre Iran și Irak.

Adjunctul pentru securitate și aplicarea legii din provincia Khuzestan afirmă că cinci persoane au fost ucise și alte două rănite în urma a ceea ce el a numit „o explozie de gaz domestic” în Ahvaz.

Guvernatorul local al județului Robat Karim din provincia Teheran a negat informațiile privind un incident de securitate sau militar în orașele Parand și Robat Karim, afirmând că fumul observat a fost cauzat de un incendiu în stufărișurile uscate de-a lungul malurilor râului Shour.

În ultima oră, pe rețelele sociale au circulat înregistrări video care arată un nor mare de fum în apropierea unei zone rezidențiale, despre care se spune că ar fi legat de orașul Parand, sâmbătă.

Un alt videoclip care circulă pe scară largă pe rețelele de socializare este atribuit unui incident din Qom. Imaginile arată fumul care se ridică de-a lungul autostrăzii Amir Kabir, pe drumul Kashan, în apropierea unei instalații militare (organizația serviciului militar).

Șeful pompierilor din Qom spune că „fumul văzut în tot orașul este cauzat de un incendiu de deșeuri în apropierea stufărișurilor”.

Cu toate acestea, utilizatorii rețelelor sociale, referindu-se la incidente similare din timpul războiului de douăsprezece zile cu Israelul, au scris sarcastic că se pare că și astăzi a avut loc o „scurgere de gaz” în Qom.



Între timp, Autoritatea pentru Gestionarea Crizelor din provincia Azerbaidjanul de Est, răspunzând la zvonurile care circulă pe rețelele de socializare, a declarat că duminică nu a avut loc nicio explozie în Tabriz.