Într-o declarație, Brende a spus că a luat decizia „după o analiză atentă”.

„Cred că acum este momentul potrivit pentru ca forumul să își continue activitatea importantă fără distrageri”, a declarat Brende, citat de Reuters.

Anterior, reprezentanții Forumului Economic Mondial au anunțat că vor desfășura o anchetă internă privind legăturile lui Børge Brende cu finanțatorul și infractorul sexual Jeffrey Epstein .

„Dosarele Epstein” publicate de Departamentul de Justiție al SUA precizau că Brende a avut trei cine cu finanțatorul și a schimbat e-mailuri și mesaje text cu acesta.

Copreședinții forumului, Andre Hoffmann și Larry Fink, au emis o declarație separată pe 26 februarie. Aceasta a afirmat că o analiză independentă a legăturilor Brendei cu Epstein a fost finalizată și nu a relevat nicio preocupare suplimentară dincolo de informațiile deja dezvăluite.

Alois Zwinging a fost numit președinte și director executiv interimar al Forumului Economic Mondial.