Pe fondul acestor mișcări de trupe, în două orașe iraniene s-au înregistrat explozii suspecte. Autoritățile locale spun că ar fi accidente, dar sunt voci care dau vina pe sabotaje și asasinate coordonate de Israel.

Explozii suspecte în Iran

Prima explozie s-a produs într-un bloc de 8 etaje, în orașul-port Bandar Abbas, din sudul Iranului. O fetiță de 4 ani a fost ucisă și 14 persoane, rănite. Potrivit unor relatări neoficiale, un comandant naval din Garda Revoluționară ar fi fost ținta, însă oficialii spun că dezastrul a fost provocat de o scurgere de gaze. O a doua explozie a avut loc la mai mult de 1.000 de kilometri distanță, în orașul Ahvaz. 4 oameni au murit, conform autorităților locale. Israelul a negat orice implicare.

Atmosfera e una critică, spun iranienii.

Localnic din Teheran: Suntem îngrijorați. Toată lumea este îngrijorată de dolar, de prețul aurului și de inflație. Mulți cred că există o probabilitate de 90% ca Statele Unite să atace.

Localnic din Teheran: Noi nu suntem deloc îngrijorați. Nimeni nu ne poate face nimic, nici Statele Unite, nici Israelul. Nicio superputere nu ne poate face rău.

În ce condiții e dispus Trump să negocieze

Președintele american Donald Trump ar fi dispus să negocieze cu Iranul, doar după ce Teheranul renunță la armele nucleare și acceptă existența statului Israel. Abia apoi, spune liderul de la Casa Albă, pot fi discutate și alte probleme.

Ministrul iranian de Externe a făcut apel la calm și la reluarea negocierilor, dar a subliniat că Iranul nu va accepta condiții impuse din exterior.

Abbas Araghchi, ministrul de Externe iranian: Suntem pregătiți pentru o diplomație corectă și echilibrată. Dar acest lucru presupune ca ambele părți să accepte că negocierea este diferită de dictat și că nimeni nu poate stabili rezultatul negocierilor înainte ca acestea să înceapă. Iar, desigur, Statele Unite trebuie să înceteze amenințările.

Forțele armate ale Iranului sunt pregătite din punct de vedere militar, a declarat ieri șeful Statului Major al armatei iraniene.

General Amir Hatami, comandantul suprem al armatei Iranului: Urmărim îndeaproape mișcările inamicilor în regiune. Întrucât suntem conștienți de intențiile lor ostile, avem degetul pe trăgaci. Dacă vor face o greșeală, fără îndoială își vor pune în pericol propria securitate, securitatea forțelor lor, securitatea regiunii și securitatea regimului sionist criminal.

Pe fondul acestor tensiuni, Iranul începe astăzi un exercițiu militar în strâmtoarea Hormuz - una dintre cele mai sensibile rute maritime din lume, aflată la intrarea în Golful Persic.

Jon Gambrell, The Associated Press: Manevrele s-ar putea extinde chiar și în culoarul de navigație prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul mondial. Armata Statelor Unite a avertizat Iranul să se comporte într-un mod profesionist pe durata acestor manevre. Oficialii americani au subliniat că forțele lor sunt capabile de acțiuni letale și le-au transmis iranienilor să nu se apropie prea mult de navele sau aeronavele militare americane și să nu îndrepte armele către acestea.

Deocamdată, nu există semnale privind reluarea negocierilor, iar exercițiul militar din strâmtoarea Hormuz riscă să amplifice și mai mult tensiunile din regiune.

