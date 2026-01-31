Prima explozie s-a produs într-un bloc de 8 etaje din orașul port Bandar Abbas, din sudul țării. Sunt distrugeri serioase la primele etaje. O fetiță de 4 ani a fost ucisă, iar 14 persoane au fost rănite.

Potrivit unor relatări neoficiale, un comandant naval din Garda Revoluționară ar fi fost ținta, dar agențiile de știri iraniene susțin că informația este falsă. Un oficial afirmă că dezastrul a fost provocat de o scurgere de gaze.

O a doua explozie a avut loc la mai mult de 1.000 de kilometri distanță, în orașul Ahvaz. Patru oameni au murit, conform autorităților locale.

Israelul a negat orice implicare în incidente.

Portul Bandar Abbas, situat în Strâmtoarea Hormuz, gestionează aproximativ o cincime din petrolul transportat pe mare la nivel mondial.

