Explozie uriașă la un gazoduct, într-o zonă locuită din Malaysia. Sunt 100 de răniți și 50 de locuințe avariate. VIDEO

Pompierii din statul Selangor (vest) anunţă într-un comunicat ”o scurgere de gaze naturale la un gazoduct pe o suprafaţă de aproximativ 500 de metri şi flăcări care de o înălţime considerablă”.

Pe reţele de socializare, numeroase imagini surprind o minge de foc.

????⚡️BREAKING: ????⚡️Malaysia gas pipe explosion: Over 112 people injured, about half of whom are hospitalized, as emergency responders still battling wild flames pic.twitter.com/TOU1Deqi98 — RussiaNews ???????? (@mog_russEN) April 1, 2025

Peste 100 de persoane au fost rănite, însă nu s-a raportat niciun mort, anunţă pompierii.

Aproximativ 50 de locuinţe au fost atinse de flăcări, anunţă ei fără să facă alte precizări.

Locuitori care sărbătoreau Eid al-Fitr, care marchează sfârşitul lunii postului Ramadanului, zile libere în Malaysia, o ţară în care islamul este majoritar, au fugit din zonă.

????????️BREAKING: Malaysia gas pipe BLAST injures 112+ half rushed to hospitals! Flames rage as heroes fight to contain the inferno. Share NOW! #MalaysiaExplosion #PrayForKL https://t.co/o1p4IBBrag pic.twitter.com/U53wbU1m9q — NewsDaily???????????? (@XNews24_7) April 1, 2025

”Brusc, am auzit o detonare puternică, iar apoi a fost un haos total”, declară o persoană care locuieşte la 200 de metri de sinistru, citată de cotidianul The Star. ”Am părăsit imediat casa şi am văzut şi alţi locuitori plcând”.

Infrastructura respectivă aparţine companiei publice Petronas, potrivit unui comunicat, în care se precizează că alimentarea cu gaze naturale a instalaţiei a fost oprită.

Conducătorul statului Selangor, Amirudin Shari, anunţă pe Facebook că un centru de ajutor temporar a fost înfiinţat într-o moschee situată în zonă.

El le cere locuitorilor să stea la distanţă de zona afectată de incendiu pe timpul unei anchete şi unor operațiuni de salvare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: