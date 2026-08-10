Gebrev a furnizat arme Ucrainei și a supraviețuit unei tentative de asasinat în 2015 atribuită de Sofia, Rusiei. Ministrul de interne, Ivan Demerdjiev, a declarat că explozia s-a produs „cel mai probabil” ca urmare a unui accident, iar aproximativ 300 de muncitori au fost evacuați, fără victime raportate, arată Agerpres.

Incendiul a izbucnit la scurt timp după ora 10:30, iar nori uriași de fum s-au ridicat deasupra zonei, fiind vizibili pe o rază de 15 kilometri. Autoritățile au activat sistemul BG-ALERT și au îndemnat cetățenii să evite zona, să închidă ferestrele și să poarte măști de protecție din cauza fumului gros. Drumurile din zonă au fost închise, iar echipe de pompieri și jandarmerie au intervenit pentru stingerea incendiului, care s-a extins și în zonele împădurite din apropiere.

Un istoric de incidente și legături cu războiul din Ucraina

Fabrica EMCO are un istoric de incidente. În 2023, o explozie a avut loc la o altă fabrică a companiei din Karnobat, unde era depozitată muniție destinată Ucrainei, iar Gebrev a exclus atunci posibilitatea unui accident. Cu un an înainte, la aceeași fabrică avusese loc un incendiu. De asemenea, Gebrev ținea muniție pentru Ucraina și într-un depozit din Republica Cehă, care a explodat în 2014, incident atribuit de guvernul ceh serviciului de informații rus GRU.

Gebrev a fost otrăvit în aprilie 2015 cu agentul neurotoxic Noviciok, același folosit în tentativa de asasinat din 2018 asupra fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia.

Măsuri de precauție și monitorizare

Autoritățile bulgare au instituit măsuri de precauție, inclusiv evacuarea localităților din apropiere și înființarea unei stații mobile pentru monitorizarea calității aerului. Ministrul Demerdjiev a declarat că se lucrează la stingerea incendiului, iar cauzele exacte vor fi stabilite ulterior. „Când sunt implicate materiale explozive, trebuie să luăm măsuri pentru a proteja și viața și sănătatea pompierilor”, a spus el.

Primarul orașului Treavna, Dencho Minev, a confirmat că nu au existat victime și că toți muncitorii au fost evacuați, adăugând că incendiul a fost stins de pompierii din Treavna și Gabrovo.